¡De locura! estas son las apuestas más raras para el Super Bowl LVI

El Super Bowl LVI es uno de los eventos más esperados de este 2022. Bengals y Rams disputaran el juego que define al campeón de la NFL en el SoFi Stadium de California. Otro de los grandes atractivos que envuelven a este partido es sin lugar a dudas las apuestas, mismas que van desde predecir al equipo campeón hasta el color de la bebida que se tirará sobre el coach ganador.

Como era de esperarse, Sean McVay y los Rams parten como grandes favoritos en las principales casas de apuestas, con un momio de (-200), mientras que el equipo comandado por el quarterback, Joe Burrow está con (+170).

Apuestas más divertidas para el Super Bowl LVI

Una de las apuestas más atractivas antes de iniciar el partido entre Bengals y Rams es ¿jugador escogerá concretamente el resultado del volado? O si te quieres arriesgar más, el ganador del volado lo ganará pidiendo ¿cara o cruz? Pero si lo tuyo son las cábalas podrías arriesgarte a apostar si el ganador del volado será ¿el ganador del SBLVI?

Como ya es toda una tradición, está la apuesta de ¿cuánto durará la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos por Mickey Guyton? El tiempo estimado es de más o menos de 97 segundos.

Por si fuera poco, y saber de la euforia que provoca un partido de esta magnitud, existe una apuesta para saber si en algún momento del partido habrá algún fanático que invadirá el campo.

El espectáculo del mediotiempo es un de los momentos más esperados del Super Bowl LVI; Eminem, Mary J. Blidge, Kendrick Lamar, DR. Dre y Snoop Dog, serán los encargado de hacer vibrar a los millones de aficionados que estarán atentos ya que las apuestas giran en torno a saber si Snoop Dog fumará o no, o si la canción de "The Next Episode" será la primera canción que interpretará el empresario que firmaba los audífonos de la "B".