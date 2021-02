De LBM a la FMF: Atlético Veracruz podría llegar a Liga de Expansión

El Atlético Veracruz comenzó a jugar en la Liga Balompié Mexicano, pero ahora intentará mover su proyecto a la Federación Mexicana de Futbol por lo que se dieron inicio a las pláticas con los dirigentes para que se consiga una afiliación y poder participar en la Liga de Expansión en la temporada 2021-22.

"He tenido tres reuniones vía virtual y una presencial con la gente de la Federación para ver todos los requerimientos del cuaderno de cargos y vamos avanzados. Tenemos más de siete meses buscando la afiliación en alguna de las categorías de la Federación y esperamos poder competir en la siguiente temporada que es la 2021-22.", aseguró la dueña del club del puerto, Ana María Macías.

"Han sido pláticas favorables, la gente de la Federación siempre ha sido muy educada con nosotros desde hace mucho tiempo y conocen mi trayectoria y las cosas fluyen bien y espero lograr la afiliación", agregó.

Además, Macías dijo que su intención es estar en la Liga de Expansión, pero en caso de que esto no sea posible, buscará la afiliación para la Liga Premier, que corresponde a la Segunda División.

"Queremos tener un equipo en la Liga de Expansión, pero si no se puede buscaremos en la Liga Premier para después lograr un ascenso a Expansión", mencionó.

Su intento de comprar un equipo en España

En el 2015, la dueña del club jarocho intentó hacerse del Cacereño de la Segunda División B de España, pero dicha compra no se concretó por temas ajenos a la empresaria.

"Siempre he querido el deporte con la idea de aportar a la juventud y en España no fue la excepción, lamentablemente no pudimos terminar la compra por algunas cuestiones del vendedor, pero el poco tiempo que estuve apoyé al deporte de la ciudad y a los jóvenes", manifestó.

¿Quién es Ana María Macías?

La dueña del Atlético Veracruz cuenta con una ingeniería en petróleo y se ha ligado al deporte gracias a su padre, el Chavo Macías, quien fue jugador de futbol profesional en el Atlante, Necaxa y Puebla, en los años 60 y 70. Además, ella jugó basquetbol a nivel estatal, por la que busca ayudar a promover el deporte de diversas formas.

"La idea es que conforme avance el proyecto queremos tener un equipo de basquetbol y futbol femenil para seguir apoyando al deporte en el estado de Veracruz", finalizó.

mac