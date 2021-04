De la fama a la depresión, esto promete Andy Ruiz en nueva pelea

En 2019, el pugilista mexicoamericano Andy Ruiz sorprendió al mundo tras derrotar a Anthony Joshua para ser el primer campeón mexicano en la categoría de los pesos pesados, sin embargo la gloria alcanzada por Ruiz se desplomó.

A finales de ese mismo año, el boxeador perdió la revancha ante Joshua al llegar al ring sin preparación, generando polémica y derrochando su fortuna.

Tras esta grave crisis, Ruiz decidió dar un vuelco a su vida y se unió al equipo de Saúl ''Canelo'' Álvarez, en donde ha demostrado su cambio físico y mental.

Este sábado Ruiz regresa al ring para enfrentarse a Chris Arreola, en entrevista para ESPN Deportes , el pugilista mexicoamericano mandado una advertencia de que se verá una versión completamente distinta arriba del cuadrilátero.

La versión actual de Andy, es mucho mejor a la diciembre 2019 cuando perdí los cinturones frente a Joshua.

"Cuando perdí los cinturones, me sentí mal, me sentí enojado conmigo mismo, me sentía vacío y ahora que tengo otra mentalidad, quiero lograr lo que logré aquel primero de junio", dijo Ruiz de 31 años.

Actualmente Ruiz estaba bajo el mando del entrenador Eddy Reynoso, mismo preparador del Canelo, Reynoso ha comentado que Andy ha tenido la oportunidad de retomar el camino y ha podido entrenar con el ''Canelo'', así como con otros campeones como Oscar Valdez y Ryan García.

Andy asegura que en el tiempo que lleva en el equipo del Canelo ha aprendido la disciplina, perfeccionar el movimiento y la rapidez, cualidades que el tapatío ha desarrollado en sus combates y ahora forman parte de la formación del boxeador de peso pesado.

La pandemia retrasó el regreso de Ruiz, pero este 2021 será la oportunidad de mostrar el progreso que el ex campeón mundial ha tenido en el último año de la manos del Canelo Team.





