De futbolista a actor de la película Roma

La película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón se está llevando todos los reflectores. Con sus premios y 10 nominaciones a los premios Oscar, cada vez se va conociendo más detalles del filme y de sus protagonistas, algunos de ellos relacionados con el deporte.

No solo aparece la playera del Cruz Azul, la participación del luchador Latin Lover o el piloto Michel Jourdain, también se suma la historia de Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín y acaba de revelar que estuvo cerca de ser futbolista profesional con el Atlante.





"Tenía 20 años cuando todavía había un chance de intentarlo en Primera A. Estaba en el Estadio Neza 86, con el Atlante UTN, el equipo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Ahí me fui a probar un rato, me recibieron muy bien, estuve entrenando, pero ya tenía otras ideas", comentó Jorge Antonio en una entrevista para Adrenalina.

De acuerdo a Los Players, el actor que también aparece en la serie de Luis Miguel, apoya a las Chivas por tradición familiar e incluso llegó a probarse con el Rebaño Sagrado.

"En algún momento me probé con las Chivas. Tuve chance de competir en torneos con jugadores que se convirtieron en profesionales, como el Chícharo y también recuerdo que enfrenté al Tepa Solís, entre otros", señaló el actor.

Rumbo a la actuación

Jorge Antonio Guerrero dejó el futbol para tomar los libros de literatura y dar sus primeros pasos como actor en el metro de la Ciudad de México.

"Me di la primera oportunidad como actor en el metro. Estudiaba literatura ne la UAM, letras hispánicas, me iba por la línea de ocho. En ciertas horas no hay mucha gente y me daba cuenta que la poesía leída en voz alta tiene un efecto agradable", recordó Guerrero.

