David Faitelson pide superar el puñetazo que le dio Cuauhtémoc Blanco hace 15 años

Después de 15 años, cada vez que Faitelson opina de algo en Twitter, los usuarios le recuerdan el golpe del ex futbolista

DANIELA MUÑOZ 09/03/2018 11:54 a.m.

El ex futbolista ya se ha disculpado con el periodista, pero los usuarios no lo superan. (FOTO ESPECIAL)

Uno de los momentos más polémicos que se ha suscitado en el futbol mexicano fue aquel puñetazo que Cuauhtémoc Blanco le propinó al periodista David Faitelson en el estadio Luis "Pirata" Fuente en 2003. A 15 años de aquel golpe, el periodista de ESPN pidió a los usuarios de Twitter que lo dejen en paz por el golpe que ya superó.

Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial, hoy celebramos 15 años del embate a David Faitelson, ese día nació una bella tradición que permanecerá eternamente en nuestros corazones, hoy es un día de fiesta. pic.twitter.com/LDg8EWRS03 — Tio Putazo (@PutazoFaitelson) 8 de marzo de 2018

Fue un 8 de marzo de 2003 cuando América visitó al Veracruz y al finalizar el encuentro, el futbolista aprovechó un conato de bronca en las afueras de los vestidores para soltar un puñetazo, desde una ventana, a Faitelson.

El periodista no supo quién lo agredió en el momento, pero una cámara de TV Azteca logró captar el momento que hasta ahora no ha sido olvidado por los aficionados al futbol.

En el programa Toque de ESPN, el conductor de Futbol Picante rememoró el puñetazo y pidió a la gente que lo dejen en paz.

Han creado una campaña, y vengo al programa a exhortarlos a que ya me dejen en paz, ya yo superé el tema del golpe como Cuauhtémoc Blanco.

Sin embargo, parece que aquel golpe será algo que cargará toda su vida, pues los usuarios de redes sociales no se cansan de recordárselo. Y es que cada que Faitelson escribe un comentario del tema que sea, de inmediato sus seguidores y quienes no lo siguen, le recuerdan lo sucedido con el ex futbolista del América.

Hablo del América, responden con el golpe de Cuauhtémoc, hablo de Pumas y responden con el golpe de Cuauhtémoc, hablo de que el día está bonito, que ha salido el sol, y responden, el madrazo que te dio Cuauhtémoc.

pero tú si fuiste elegido para el gran madrazo que te dio el rey águila en el puerto jarocho — Saul chazan (@saulzagha1) 31 de enero de 2018

Respetable el putazo que te puso Cuauhtémoc Blanco — Rafael (@Rafahawkeye) 30 de enero de 2018

Peligrosa la relación que llevabas con Cuauhtémoc Blanco, tan es así que dejó en la historia éste hermosísimo caso del putazo que te plantó en tus cachetes, el cual quedó impune y jamás te pidió disculpa — Mariel (@GarciaCMariel) 30 de enero de 2018

De lo que nadie duda es de la capacidad del principe de Cuernavaca, zar de tepito, Don Cuauhtémoc Blanco en conectarte tremendo zopapo en la papada como lo hizo aquella tarde en el bello puerto jarocho — Jorge Gonzalez (@jorge_gzzv) 31 de enero de 2018

Yo no tengo pesadillas por aquel golpe en Veracruz, tengo pesadillas por la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco sea presidente de este país algún día, eso sí me da pesadillas", señaló el periodista.

Blanco se disculpó con Faitelson días después, y durante un programa de ESPN el histórico del América argumentó que le pegó al periodista porque era muy atacado por él y por José Ramón Fernández. Aunque al final el ahora ex futbolista le ofreció disculpas al comunicólogo, quien las aceptó, además de perdonarlo.

