David Benavides, invicto mexicano, reta a "El Canelo" Álvarez

David Benavidez, es un boxeador mexicano que se mantiene invicto a sus 24 años y asegura que el equipo de Saúl "El Canelo" Álvarez evade la posibilidad de un combate porque podría perder el multicampeón. Además, de proponer un enfrentamiento, David mantiene un récord de 23-0 y 19 de esos triunfos, han sido por nocaut.

"Canelo nunca menciona mi nombre, habla de todos los demás, excepto de mí. Algunos piensan que estoy desesperado por esa pelea por el dinero, pero por lo que en realidad estoy desesperado es por demostrarle al mundo que soy el mejor. Estoy dispuesto a pelear con quien sea", dijo el mexicoamericano.

Además, Benavidez insiste en tener un estilo similar al de Saúl e incluso lo hace llamar "miedoso" si es que deja vacante el título para cambiar de división próximamente.

"Tengo muchas similitudes con el Canelo; golpes al cuerpo, uppercuts, tengo una gran variedad de golpes también, un jab asombroso. Puedo darle la mejor pelea a todos los rivales y creo que su equipo lo sabe, siento que esa es la razón por la que me evaden, pero al final del día, si deja vacante el cinturón, le demostrará a todos el miedo que realmente tiene", comentó en entrevista para Fight Tap.

"Siento que cuando le gane a Billy Joe Saunders y a Caleb Plant, va a decir que su trabajo en la división súper mediana ya está hecho. Para serte honesto, si gano la posición mandatoria, no siento que el Canelo me vaya a dar la oportunidad. Siento que probablemente solo dejará vacante el título o algo así. Me encantaría pelear con el Canelo", agregó.

"Canelo" Álvarez vs Saunders

La próxima pelea del nacido en Jalisco será el 8 de mayo ante el estadounidense Billy Joe Saunders. El pugilista norteamericano se burló del mexicano tras el combate ante Avni Yildirim, turco al que noqueó en tres asaltos en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

mac