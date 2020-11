Daniela Monroy revivió la 'muertinha' de Joel Huiqui

La "muertinha" es una de las jugadas que inmortalizó al exdefensa Joel Huiqui. En la Seminfinal de Cruz Azul y Morelia en el Apertura 2009, el exjugador celeste realizó esta acción para evitar que un balón entrara a las redes. Daniela Monroy, jugadora cementera en la Liga Femenil, relazó la misma acción esta tarde ante Santos.

Monroy intentó evitar un remate de Estela Gómez y metió la mano, pero la jugadora no fue expulsada debido a que iba cayendo. Asimismo, con Huiqui no se marcó penal, pero esta vez en redes sociales, se expuso la clara jugada que perdonó el árbitro.

Meses atrás, Paul Delgadillo reconoció que la situación de la semifinal fue el peor error que cometió en su carrera arbitral. La falta le causó infinidad de burla al exdefensa.

"El error más grande para mi fue el de Joel Huiqui, una mano en una semifinal, Cruz Azul contra Morelia, que está tirado, prácticamente acostado en el pasto, le pasa el balón por un lado y con la mano le quita el balón al jugador y no lo vi. Como no fue un partido tan mediático, no se acuerda la gente, se acuerdan más de otros países", aseguró en entrevista.

(Por: Mariana Aguilar)