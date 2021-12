Cuauhtémoc Blanco y otros ídolos americanistas que soñaron jugar en Cruz Azul

Si bien, Cuauhtémoc Blanco fue uno de los jugadores más identificados con la camiseta de las águilas del América, el ahora Gobernador de Morelos sorprendió a propios y extraños al confesar que se quedó con las ganas de vestir la camiseta de Cruz Azul.

"Mizrahi me quiso llevar a Cruz Azul. Estaba en Miami, me habló y por nada llego. Me hubiera gustado jugar en Cruz Azul", confesó "el Cuau" en entrevista para Fox Sports.

Miguel Herrera y su sueño de vestir la camiseta celeste

"El Piojo" Herrera ha sido uno de los técnicos que más se han identificado con las águilas, aunque desde su etapa de jugador, reconoció que anhelaba vestir la camiseta de Cruz Azul.

"Me gusta la posición de portero, pero la verdad es que mi estatura no me ayuda. Siempre he admirado a Cruz Azul y llegar ahí seria como un sueño"., comentó Herrera en una entrevista en 1988.

En la misma entrevista Migue señaló que sus Idolos eran Rodolfo Montoya, Fernando Bustos y Miguel Marín, aquel guardameta argentino que se ganó los motes de "Superman" o "el Gato" debido a sus lances espectaculares. A pesar de ello, el destino no pudo juntar los caminos de "el Piojo" y Cruz Azul.