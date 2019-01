Cuauhtémoc Blanco arremete contra el 'Canelo' Álvarez

REDACCIÓN 09/01/2019 02:03 p.m.

La actual faceta de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos lo ha alejado de su personalidad explosiva que lo caracterizó como uno de los ídolos del América y del futbol mexicano. Eso no impidió que el exjugador de Las Águilas mostrara su molestia acerca de Saúl ´Canelo´ Álvarez y sus retos virales en pro de las fundaciones.

Hace un par de días, Blanco participó en una entrega de juguetes por el Día de los Reyes Magos y en pleno evento le respondió al boxeador tapatío y su reto viral hacia el cantante Julión Álvarez.

???? ¡Cumplimos el reto! Logramos superar la meta y recaudamos más de lo esperado. Gracias a todos por su donativo y a @NARIZROJAAC por la invitación.

???? We accomplished the challenge! With your support we achieved the goal! #TodosSomosInvencibles #TeamCanelo pic.twitter.com/eeEgA6bdoi — Canelo Alvarez (@Canelo) 3 de enero de 2019

El pasado 3 de enero, ´Canelo´ Álvarez lanzó un reto a través de sus redes sociales en el que retaba al cantante a raparse y donar dinero a Nariz Roja, una fundación que apoya a niños con cáncer.

Sin embargo, el ídolo americanista no le pareció lo correcto presumir, pues en una entrevista para Suelta La Sopa, Blanco señaló que ese tipo de cosas deben hacerse con el corazón y no con reflectores.

Con todo respeto, a mí se me hace una tontería, si lo hace, que lo haga de corazón y no lo diga al público".

Cuauhtémoc Blanco aseguró que el motivo de su molestia con Álvarez es porque las cosas buenas no necesitan de algún reconocimiento social.

Yo he ayudado a mucha gente y nunca lo he hecho público, si lo das, que sea de todo corazón. No te quieras dar a conocer por una cámara. ¿Para qué te pones a retar a una persona?", señaló el gobernador.

"Yo no le veo caso a que hagas algo asó y que la gente te diga ´ah, qué buena persona, qué buen hombre´. Yo si hago algo, lo hago de todo corazón y nunca lo haría para dar a conocer en los medios de comunicación".

