¿Cuántos millones ganó Norma Palafox por su victoria en Exatlón Estados Unidos?

"Lo único que se me viene a la cabeza es un día antes de viajar con dudas, si estaba haciendo lo correcto. Si iba a cumplir mi objetivo, pero me voy de aquí con esto en los brazos, lo que todo mundo desea y cuando viene a esta competencia, me voy feliz porque le cumplí la promesa a mi madre", aseguró Palafox tras conquistar la victoria como dedicatoria a su mamá que falleció en 2019.