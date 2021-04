¿Cuánto le costaría a Chivas correr a Vucetich tras el mal paso del equipo?

Chivas no despierta con Vucetich pero su despido le saldría muy caro al bolsillo de Amaury Vergara. (FOTO CUARTOSCURO)

Chivas no despierta, pese a que el buen paso de tres de sus jugadores en el preolímpico de Concacaf, ilusionaba, Víctor Manuel Vucetich no encuentra la fórmula con el Rebaño y los aficionados ya comienzan a pedir su destitución, algo que no agrada al bolsillo de Amaury Vergara.

La última alineación del Rey Midas para enfrentar a Santos fue duramente criticada por sus rotaciones. Toño Rodríguez defendiendo la portería en lugar de Raúl Gudiño; José Juan Macías en la banca y Ángel Zaldívar tomando su lugar; además de Uriel Antuna jugando por la banda izquierda, cuando todo el preolímpico brilló por la banda derecha.

Quien en su sano juicio mandaría a Zaldivar de titular y JJ al banco? Quien en su sano juicio pondría a Toño de titular nuevamente? Lo de Vucetich es incomprensible si hasta parece que quiere que lo despidan caray. — Pasión Chiva (@chivahermano10) April 4, 2021

Chivas se sigue alejando del repechaje, ya ni hablar de entrar de forma directa a la liguilla. El Rebaño se encuentra en la posición 15 de la tabla general de la Liga MX en donde suma 13 puntos en 12 partidos jugados. Solo ha ganado dos partidos, empatado 7 y ha perdido 3.

El largo y exitoso recorrido de Vucetich en los banquillos parecía que salvaría a Chivas, pero sigue sin encontrar el camino, y aunque los aficionados piden a un nuevo DT la realidad es que cesar al estratega mexicano saldría muy caro.

Vucetich y sus 33 años de experiencia como entrenador le han enseñado a cerrar contratos de forma inteligente. Con Chivas no fue la excepción, y se aseguró de que si lo corren, tendrá una justa compensación.

Hace unas semanas el columnista de Récord, Francotirador, señaló que si Chivas quiere despedir a Víctor Manuel Vucetich, antes tendrá que pagarle al menos 750 mil dólares, cifra que por el momento no pensará en desembolsar el cuadro rojiblanco.

