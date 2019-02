¿Cuánto ganará Nico Castillo en América?

REDACCIÓN 02/02/2019 11:34 a.m.

América concretó el ansiado fichaje del delantero chileno Nicolás Castillo, luego de un mes con rumores y negociaciones con el jugador y el Benfica de Portugal. El ex de Pumas llegó a un acuerdo con los de Coapa para ser el fichaje estelar de la Liga MX, pero, ¿Cuántos costó y cuánto ganará Nico en el Nido?

Castillo podría convertirse en el mejor pagado de la historia del futbol mexicano, pues de acuerdo a Diario AS, sería en una transacción que ronda los 11 millones de dólares, cera de 9.5 millones de euros.

A dos semanas de su debut, esto cuesta Diego Lainez con el Betis

El chileno percibirá 5 millones de dólares, cerca de 8 millones de pesos al mes, dejando atrás el record que tenía el atacante francés de Tigres, André Pierre Gignac, quien recibía 4.6 millones de dólares, es decir, poco más de 7 millones de pesos mensuales.

De acuerdo a Futbol Total, el cuadro de Las Águilas le otorgaron al ex jugador de Pumas, las garantías que solicitó, razón por la que el atacante aceptó una relación contractual por cuatro años.

La afición azulcrema ansiaba el fichaje del chileno, mientras que los seguidores de Pumas se sintieron traicionados. Ante esto, en una entrevista para Televisa, Nico Castillo aseguró que solo le es fiel a la Universidad Católica, equipo con el que inició su carrera.

"No voy a ser el último, ni el primero, somos profesionales, es una profesión, el único equipo que soy hincha es Universidad Católica, es al único que no voy a traicionar, de ahí en fuera soy un profesional y defenderé al equipo que me toque estar", reveló.

"Voy a defender al América a muerte, es una responsabilidad muy fuerte, tengo un temperamento muy fuerte cuando defiendo a mi equipo y no será la excepción, se habló de muchas cosas por haber jugado en Pumas, pero ahora soy de América y lo voy a defender a muerte", explicó.

