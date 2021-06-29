¿Cuántas plazas tendrá México en Tokio 2020 y cuántas medallas se podrían ganar?
México sigue ganando plazas rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, conoce a los deportistas que nos representarán
- REDACCIÓN
- 29/06/2021
- 18:25 hrs
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A poco más de un mes para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la delegación mexicana sigue sumando las últimas plazas. De acuerdo a El Comité Olímpico Mexicano, México cuenta con un total de 90 plazas para una delegación de 149 deportistas.
De esas 90 plazas, 42 son varoniles y 44 femeniles, además de 4 mixtos.
¿Cuántas medallas espera México?
La delegación mexicana tiene el objetivo de buscar la mayor cantidad de plazas y superar los resultados obtenidos en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte espera que México gane 10 medallas, aunque en promedio, la delegación mexicana ha ganado 5 medallas en otras citas de Juegos Olímpicos.
¿Cuáles son las plazas que tiene México?
Atletismo
400 metros femenil: Paola Moran Errejon
800 metros varonil: Jesús Tonatiuh López Álvarez
500 metros femenil: Laura Esther Galván Rodríguez
Lanzamiento de Martillo varonil: Diego Alan del Real Galindo
20 kilómetros marcha femenil: Alegna Aryday González Muñoz
20 kilómetros marcha femenil: Ilse Ariadna Guerrero Rodarte
20 kilómetros marcha femenil: Valeria Ortuño Martínez
20 kilómetros marcha varonil: Noel Ali Chama Almazan
20 kilómetros marcha varonil Jesús Tadeo Vega
20 kilómetros marcha varonil Andrés Eduardo Olivas
50 kilómetros marcha varonil Isaac Antonio Palma Olivares
50 KMS MARCHA VARONIL HORACIO NAVA REZA
50 KMS MARCHA VARONIL JOSE LEYVER OJEDA BLAS
MARATON FEMENIL ANDREA SORAYA RAMIREZ LIMON
MARATON FEMENIL, URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA
MARATON FEMENIL, DANIELA TORRES HUERTA
MARATON VARONIL, JUAN JOEL PACHECO OROZCO
MARATON VARONIL, JOSE LUIS SANTANA MARIN
MARATON VARONIL, JESUS ARTURO ESPARZA PEREZ
Badminton
INDIVIDUAL VARONIL LINO MUÑOZ MANDUJANO
INDIVIDUAL FEMENIL HARAMARA GAITAN FAUSTO
BEISBOL
EQUIPO VARONIL COMPUESTO POR 24 JUGADORES
SOFTBOL
EQUIPO FEMENIL COMPUESTO POR 15 JUGADORAS
BOXEO
CATEGORIA 60 KGS. FEMENIL ESMERALDA FALCON REYES
CATEGORIA 69 KGS. FEMENIL BRIANDA TAMARA CRUZ SANDOVAL
CATEGORIA 81 KGS. VARONIL ROGELIO ROMERO TORRES
CICLISMO
VELOCIDAD EQUIPOS FEMENIL LUZ DANIELA GAXIOLA GONZALEZ Y YULI PAOLA VERDUGO OSUNA
OMNIUM FEMENIL VICTORIA VELASCO FUENTES
VELOCIDAD INDIVIDUAL FEMENI LUZ DANIELA GAXIOLA Y YULI PAOLA VERDUGO
KEIRIN FEMENIL, LUZ DANIELA GAXIOLA Y YULI PAOLA VERDUGO
RUTA INDIVIDUAL FEMENIL, LIZBETH YARELY SALAZAR VAZQUEZ
RUTA INDIVIDUAL VARONIL, EDER FRAYRE MOCTEZUMA
CROSS COUNTRY FEMENIL, DANIELA CAMPUZANO CHAVEZ PEON
CROSS COUNTRY VARONIL, JOSE GERARDO ULLOA AREVALO
CANOTAJE
SLALOM K-1 SLALOM FEMENIL, SOFIA REYNOSO DIAZ BARRIGA
ECUESTRE
ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL, MARTHA FERNANDA DEL VALLE QUIRARTE
EQUIPO SALTO, MEDALLA DE PLATA, MISMOS DE PRUEBA INDIVIDUAL, 3 TITULARES 1 RESERVA
ESGRIMA
FLORETE VARONIL INDIVIDUAL, DIEGO ALEKCE CERVANTES LOPEZ
FUTBOL EQUIPO VARONIL
COMPUESTO POR 18 JUGADORES
GIMNASIA ARTÍSTICA
ALL AROUND FEMENIL, ALEXA CITLALI MORENO MEDINA
ALL AROUND VARONIL, DANIEL CORRAL BARRON
GIMNASIA RÍTMICA INDIVIDUAL FEMENIL, RUT CASTILLO
GIMNASIA TRAMPOLÍN INDIVIDUAL FEMENIL, DAFNE NAVARRO LOZA
LUCHA
CATEGORIA 57 KGS. ESTILO LIBRE FEMENIL Jane Valencia
CATEGORIA 77 KGS. ESTILO GRECO VARONIL, NOMBRE PENDIENTE
GOLF
INDIVIDUAL VARONIL, CARLOS ORTIZ BECERRA
INDIVIDUAL VARONIL, ABRAHAM ANCER SAGASTEGUI
JUDO
63 KGS. FEMENIL, PRISCA GUADALUPE AWITI ALCARAZ
NATACIÓN
AGUAS ABIERTAS INDIVIDUAL VARONIL, DANIEL DELGADILLO FAISAL
CLAVADOS
TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL, ARANTXA ELIZABETH CHAVEZ MUÑOZ
TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL, ARANZA VAZQUEZ MONTAÑO
TRAMPOLIN 3 MTS. SINCRONIZADOS FEMENIL, CAROLINA MENDOZA HERNANDEZ Y DOLORES HERNANDEZ MONZON
PLATAFORMA 10 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL, ALEJANDRA OROZCO LOZA
PLATAFORMA 10 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL GABRIELA BELEN AGUNDEZ GARCIA
PLATAFORMA 10 MTS. SINCRONIZADOS FEMENIL, ALEJANDRA OROZCO LOZA Y GABRIELA BELEN AGUNDEZ
TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL VARONIL , ROMMEL AGHMED PACHECO MARRUFO
TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL VARONIL, OSMAR OLVERA IBARRA
TRAMPOLIN 3 MTS. SINCRONIZADOS VARONIL, YAHEL ERNESTO CASTILLO HUERTA Y JUAN MANUEL CELAYA HERNANDEZ
PLATAFORMA 10 MTS. VARONIL, IVAN ALEJANDRO GARCIA NAVARRO
PLATAFORMA 10 MTS. INDIVIDUAL VARONIL, ANDRES ISAAC VILLARREAL TUDON
PLATAFORMA 10 MTS. SINCRONIZADOS VARONIL, JOSE DIEGO BALLEZA ISAIAS Y KEVIN BERLIN REYES
NATACIÓN ARTÍSTICA
DUETO, NURIA LIDON DIOSDADO GARCIA Y JOHANA BETZABE JIMENEZ GARCIA
LEVANTAMIENTO DE PESAS
55 KGS. FEMENIL, ANA GABRIELA LOPEZ FERRER
76 KGS. FEMENIL, AREMI FUENTES ZAVALA
67 KGS. VARONIL, JONATHAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ
73 KGS. VARONIL, JORGE ADAN CARDENAS ESTRADA
PENTATLON
MODERNO INDIVIDUAL FEMENIL, MARIANA ARCEO GUTIERREZ
INDIVIDUAL FEMENIL, CARMEN MAYAN OLIVER LARA
REMO
SINGLE SCULLS FEMENIL (W1X), KENIA LECHUGA ALANIS
TAEKWONDO
CATEGORIA +67 KGS. FEMENIL, BRISEIDA ACOSTA BALAREZO
CATEGORIA +80 KGS. VARONIL, CARLOS ADRIAN SANSORES ACEVEDO
TIRO DEPORTIVO
FOSA OLIMPICA VARONIL, JORGE MARTIN OROZCO DIAZ
RIFLE DE AIRE VARONIL, EDSON ISMAEL RAMIREZ RAMOS
RIFLE 3 POSICIONES VARONIL, JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO
FOSA OLIMPICA FEMENIL, ALEJANDRA RAMIREZ CABALLERO
SKEET FEMENIL, GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ GARZA
TIRO CON ARCO
RECURVO INDIVIDUAL FEMENIL, ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO
RECURVO INDIVIDUAL VARONIL, LUIS ANTONIO ALVAREZ MURILLO
EQUIPO FEMENIL, AIDA NABILA ROMAN ARROYO, ANA PAULA VAZQUEZ FLORES Y ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO
TRIATLON
INDIVIDUAL FEMENIL, CECILIA GABRIELA PEREZ FLORES
INDIVIDUAL FEMENIL, CLAUDIA RIVAS VEGA
INDIVIDUAL VARONIL, CRISANTO GRAJALES VALENCIA
INDIVIDUAL VARONIL, IRVING ADRIAN PEREZ PINEDA
RELEVO MIXTO, NOMBRES POR DEFINIR DE LOS 4 CALIFICADOS
VELA
RSX FEMENIL, (TABLA VELA) DEMITA VEGA DE LILLE RSX
VARONIL, (TABLA VELA) IGNACIO BERENGUER LLEONART
LASER RADIAL FEMENIL, ELENA OETLING RAMIREZ
FINN VARONIL, JUAN IGNACIO PEREZ SOLTERO
VOLEIBOL DE PLAYA
EQUIPO VARONIL
(dmv)