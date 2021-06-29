DEPORTES

¿Cuántas plazas tendrá México en Tokio 2020 y cuántas medallas se podrían ganar?

México sigue ganando plazas rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, conoce a los deportistas que nos representarán

  • REDACCIÓN
  • 29/06/2021
  • 18:25 hrs
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¿Cuántas plazas tendrá México en Tokio 2020 y cuántas medallas se podrían ganar?

A poco más de un mes para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la delegación mexicana sigue sumando las últimas plazas. De acuerdo a El Comité Olímpico Mexicano, México cuenta con un total de 90 plazas para una delegación de 149 deportistas.

De esas 90 plazas, 42 son varoniles y 44 femeniles, además de 4 mixtos.

¿Cuántas medallas espera México?

La delegación mexicana tiene el objetivo de buscar la mayor cantidad de plazas y superar los resultados obtenidos en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte espera que México gane 10 medallas, aunque en promedio, la delegación mexicana ha ganado 5 medallas en otras citas de Juegos Olímpicos.

¿Cuáles son las plazas que tiene México?

Atletismo

400 metros femenil: Paola Moran Errejon

800 metros varonil: Jesús Tonatiuh López Álvarez

500 metros femenil: Laura Esther Galván Rodríguez

Lanzamiento de Martillo varonil: Diego Alan del Real Galindo

20 kilómetros marcha femenil: Alegna Aryday González Muñoz

20 kilómetros marcha femenil: Ilse Ariadna Guerrero Rodarte

20 kilómetros marcha femenil: Valeria Ortuño Martínez

20 kilómetros marcha varonil: Noel Ali Chama Almazan

20 kilómetros marcha varonil Jesús Tadeo Vega

20 kilómetros marcha varonil Andrés Eduardo Olivas

50 kilómetros marcha varonil Isaac Antonio Palma Olivares

50 KMS MARCHA VARONIL HORACIO NAVA REZA

50 KMS MARCHA VARONIL JOSE LEYVER OJEDA BLAS

MARATON FEMENIL ANDREA SORAYA RAMIREZ LIMON

MARATON FEMENIL, URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA

MARATON FEMENIL, DANIELA TORRES HUERTA

MARATON VARONIL, JUAN JOEL PACHECO OROZCO

MARATON VARONIL, JOSE LUIS SANTANA MARIN

MARATON VARONIL, JESUS ARTURO ESPARZA PEREZ

Badminton

INDIVIDUAL VARONIL LINO MUÑOZ MANDUJANO

INDIVIDUAL FEMENIL HARAMARA GAITAN FAUSTO

BEISBOL

EQUIPO VARONIL COMPUESTO POR 24 JUGADORES

SOFTBOL

EQUIPO FEMENIL COMPUESTO POR 15 JUGADORAS

BOXEO

CATEGORIA 60 KGS. FEMENIL ESMERALDA FALCON REYES

CATEGORIA 69 KGS. FEMENIL BRIANDA TAMARA CRUZ SANDOVAL

CATEGORIA 81 KGS. VARONIL  ROGELIO ROMERO TORRES

CICLISMO

VELOCIDAD EQUIPOS FEMENIL LUZ DANIELA GAXIOLA GONZALEZ Y YULI PAOLA VERDUGO OSUNA

OMNIUM FEMENIL VICTORIA VELASCO FUENTES

VELOCIDAD INDIVIDUAL FEMENI  LUZ DANIELA GAXIOLA Y YULI PAOLA VERDUGO

KEIRIN FEMENIL, LUZ DANIELA GAXIOLA Y YULI PAOLA VERDUGO

RUTA INDIVIDUAL FEMENIL, LIZBETH YARELY SALAZAR VAZQUEZ

RUTA INDIVIDUAL VARONIL, EDER FRAYRE MOCTEZUMA

CROSS COUNTRY FEMENIL, DANIELA CAMPUZANO CHAVEZ PEON

CROSS COUNTRY VARONIL, JOSE GERARDO ULLOA AREVALO

CANOTAJE

SLALOM K-1 SLALOM FEMENIL, SOFIA REYNOSO DIAZ BARRIGA

ECUESTRE

ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL, MARTHA FERNANDA DEL VALLE QUIRARTE

EQUIPO SALTO, MEDALLA DE PLATA, MISMOS DE PRUEBA INDIVIDUAL, 3 TITULARES 1 RESERVA

ESGRIMA

FLORETE VARONIL INDIVIDUAL, DIEGO ALEKCE CERVANTES LOPEZ

FUTBOL EQUIPO VARONIL 

COMPUESTO POR 18 JUGADORES

GIMNASIA ARTÍSTICA

ALL AROUND FEMENIL, ALEXA CITLALI MORENO MEDINA

ALL AROUND VARONIL, DANIEL CORRAL BARRON

GIMNASIA RÍTMICA INDIVIDUAL FEMENIL, RUT CASTILLO

GIMNASIA  TRAMPOLÍN INDIVIDUAL FEMENIL, DAFNE NAVARRO LOZA

LUCHA

CATEGORIA 57 KGS. ESTILO LIBRE FEMENIL Jane Valencia

CATEGORIA 77 KGS. ESTILO GRECO VARONIL, NOMBRE PENDIENTE

GOLF

INDIVIDUAL VARONIL, CARLOS ORTIZ BECERRA

INDIVIDUAL VARONIL, ABRAHAM ANCER SAGASTEGUI

JUDO

63 KGS. FEMENIL, PRISCA GUADALUPE AWITI ALCARAZ

NATACIÓN

AGUAS ABIERTAS INDIVIDUAL VARONIL, DANIEL DELGADILLO FAISAL

CLAVADOS

TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL, ARANTXA ELIZABETH CHAVEZ MUÑOZ

TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL, ARANZA VAZQUEZ MONTAÑO

TRAMPOLIN 3 MTS. SINCRONIZADOS FEMENIL, CAROLINA MENDOZA HERNANDEZ Y DOLORES HERNANDEZ MONZON

PLATAFORMA 10 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL, ALEJANDRA OROZCO LOZA

PLATAFORMA 10 MTS. INDIVIDUAL FEMENIL GABRIELA BELEN AGUNDEZ GARCIA

PLATAFORMA 10 MTS. SINCRONIZADOS FEMENIL, ALEJANDRA OROZCO LOZA Y GABRIELA BELEN AGUNDEZ

TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL VARONIL , ROMMEL AGHMED PACHECO MARRUFO

TRAMPOLIN 3 MTS. INDIVIDUAL VARONIL, OSMAR OLVERA IBARRA

TRAMPOLIN 3 MTS. SINCRONIZADOS VARONIL, YAHEL ERNESTO CASTILLO HUERTA Y JUAN MANUEL CELAYA HERNANDEZ

PLATAFORMA 10 MTS. VARONIL, IVAN ALEJANDRO GARCIA NAVARRO

PLATAFORMA 10 MTS. INDIVIDUAL VARONIL, ANDRES ISAAC VILLARREAL TUDON

PLATAFORMA 10 MTS. SINCRONIZADOS VARONIL, JOSE DIEGO BALLEZA ISAIAS Y KEVIN BERLIN REYES

NATACIÓN ARTÍSTICA

DUETO, NURIA LIDON DIOSDADO GARCIA Y JOHANA BETZABE JIMENEZ GARCIA

LEVANTAMIENTO DE PESAS

55 KGS. FEMENIL, ANA GABRIELA LOPEZ FERRER

76 KGS. FEMENIL, AREMI FUENTES ZAVALA

67 KGS. VARONIL, JONATHAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ

73 KGS. VARONIL, JORGE ADAN CARDENAS ESTRADA

PENTATLON

MODERNO INDIVIDUAL FEMENIL, MARIANA ARCEO GUTIERREZ

INDIVIDUAL FEMENIL, CARMEN MAYAN OLIVER LARA

REMO

SINGLE SCULLS FEMENIL (W1X), KENIA LECHUGA ALANIS

TAEKWONDO

CATEGORIA +67 KGS. FEMENIL, BRISEIDA ACOSTA BALAREZO

CATEGORIA +80 KGS. VARONIL, CARLOS ADRIAN SANSORES ACEVEDO

TIRO DEPORTIVO

FOSA OLIMPICA VARONIL, JORGE MARTIN OROZCO DIAZ

RIFLE DE AIRE VARONIL, EDSON ISMAEL RAMIREZ RAMOS

RIFLE 3 POSICIONES VARONIL, JOSE LUIS SANCHEZ CASTILLO

FOSA OLIMPICA FEMENIL, ALEJANDRA RAMIREZ CABALLERO

SKEET FEMENIL, GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ GARZA

TIRO CON ARCO

RECURVO INDIVIDUAL FEMENIL, ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO

RECURVO INDIVIDUAL VARONIL, LUIS ANTONIO ALVAREZ MURILLO

EQUIPO FEMENIL, AIDA NABILA ROMAN ARROYO, ANA PAULA VAZQUEZ FLORES Y ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO

TRIATLON

INDIVIDUAL FEMENIL, CECILIA GABRIELA PEREZ FLORES

INDIVIDUAL FEMENIL, CLAUDIA RIVAS VEGA

INDIVIDUAL VARONIL, CRISANTO GRAJALES VALENCIA

INDIVIDUAL VARONIL, IRVING ADRIAN PEREZ PINEDA

RELEVO MIXTO, NOMBRES POR DEFINIR DE LOS 4 CALIFICADOS

VELA

RSX FEMENIL, (TABLA VELA) DEMITA VEGA DE LILLE RSX

VARONIL, (TABLA VELA) IGNACIO BERENGUER LLEONART

LASER RADIAL FEMENIL, ELENA OETLING RAMIREZ

FINN VARONIL, JUAN IGNACIO PEREZ SOLTERO

VOLEIBOL DE PLAYA

EQUIPO VARONIL

(dmv)