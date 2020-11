¿Cuándo peleará "El Canelo" Álvarez tras romper el histórico contrato?

Saúl ´Canelo´ Álvarez comunicó su separación de la promotora Golden Boy Promotions y DAZN, con los que tenía un contrato millonario. En 2018, firmó dicho documento por 365 millones de dólares y se acordó que tendría 11 peleas en cinco años. El pugilista mexicano, logró ser el atleta mejor pagado, pues nadie había logrado un acuerdo de tal magnitud.

Al momento, lleva un año sin pelear y el contrato no se cumplió, razón por la cual únicamente disputó tres peleas en las fechas estipuladas con DAZN. Dentro del ring, venció a Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev. Durante el mismo periodo, perdió el título de Peso Medio de la IBF que le ganó a Golovkin.

Debido a que Golden Boy Promotions no pudo concretar ninguna pelea, Álvarez demandó a la promotora y a DAZN y fue anunciado como agente libre el viernes a través de un comunicado en redes sociales. Además, el pugilista planea reactivar Canelo Promotions junto a su entrenador, manager y amigo Eddy Reynoso.

"No puedo hablar de muchos detalles pero lo que más me preocupaba era la demora entre peleas. Yo lo que quiero es combatir, seguir haciendo historia. He tenido que hacer todo esto (la demanda) y espero que los boxeadores que vienen detrás se den cuenta de que se tienen que respetar nuestros derechos como peleadores", aseguró Canelo para TV Azteca.

Asimismo, indicó que lo más importante para él era que fuera agente libre y no el dinero. "Es uno de los días más importantes de mi carrera. Eddy Reynoso y yo seremos los copromotores de mis peleas. Lo que quiero es hacer buenas peleas, que es lo que la gente quiere ver", agregó.

Además, en dicho comunicado anunció que pronto se sabría la fecha de su próximo encuentro en el ring. Aseguró que podría ser el 19 de diciembre o en navidad, pero lo que más desea es pelear este año.

"No me importa si es el 19 o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mi, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa", concluyó.

(Por: Mariana Aguilar)