Cuando el veganismo conquistó el deporte

¿La dieta vegana es buena para los deportistas? Sí, hay muchas estrellas del deporte que triunfan en lo más alto mientras consumen exclusivamente vegetales. Pese a los mitos en torno al consumo de proteínas animales necesarias para los atletas, hay figuras que se encuentran en la cima de su deporte, demostrando lo contrario.

Ahora, ¿te imaginas un equipo 100 por ciento vegano y autosustentable? Ya existe, es el primero en el mundo y no solo ha logrado que los futbolistas y todo el equipo se vuelvan veganos, hasta la afición lo ha hecho.

La dieta basada en alimentos que no tiene origen animal cada vez va ganando más popularidad en el mundo de los deportes, y son muchos los atletas que resaltan los beneficios para mejorar su rendimiento en su deporte al máximo nivel.

Futbolistas, jugadores de baloncesto, pilotos, corredores, luchadores de la UFC, tenistas, entre otros, han hablado de la transformación que han vivido desde que cambiaron su vida vegana.

En Acción LSR te presentamos a los deportistas, el equipo y las razones por las que el deporte puede ir de la mano con el veganismo.

Lewis Hamilton

El cinco veces campeón de la Fórmula 1 es una de las grandes estrellas veganas. La vida del famoso piloto británico cambió recientemente. Llevaba varios años sin comer carne, pero en 2017 el documental What the health le hizo dar un paso más e iniciar la transición a una dieta completamente vegetal.

En un inicio su principal motivación para adoptar una dieta vegana fue la de prevenir problemas de salud, pues en su familia había antecedentes de cáncer y problemas cardiovasculares. Sin embargo, la protección del medio ambiente y el amor por los animales están cobrando peso en defensa de una dieta plant-based.

"Como seres humanos, lo que le estamos haciendo al mundo...La contaminación que se produce de la cantidad de vacas que se crían es increíble", señaló Hamilton.

"Dicen que es más que lo que generamos con nuestros vuelos o automóviles, lo que es una locura solo de pensarlo, le dijo a la BBC Sport en 2017.

Venus Williams

La tenista norteamericana presume de haber conseguido siete títulos individuales de Grand Slam y casi cincuenta torneos de la WTA, además de dobles ganados con su hermana, Serena Williams.

Venus tuvo que cambiar su dieta tras ser diagnosticada con síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que estuvo a puntos de dejarla fuera de las pistas. Adoptó una dieta raw vegan, es decir, vegetal y cruda, a fin de mejorar su salud y su rendimiento. EN poco menos de un año regresó a las pistas y sigue entre las mejores.

Su hermana, se unió al veganismo un poco más tarde.

Héctor Bellerín

De acuerdo a la BBC, tras una conversación con el excampeón de peso pesado de boxeo británico, David Haye (también vegano), el lateral catalán del Arsenal decidió optar por un nuevo camino.

"Mi objetivo inicial fue probarlo durante tres semanas pero la mejora que sentí en mi cuerpo fue tan grande, que decidí seguir", dijo Berlín.

"La recuperación de los músculos después de los juegos se ha hecho notar y las lesiones de larga duración que me afectaban comenzaron a mejorar mucho más rápido", aseguró el futbolista.

Nate Diaz

¿Quién dice que no comer carne te quita la fuerza? El luchador de la UFC, Nate Díaz, ha reiterado en repetidas ocasiones que su alimentación le ha permitido tener mayor resistencia y que nunca ha pensado en abandonarla, porque gracias a ella ha conseguido posicionarse como uno de los peleadores más competitivos.

"Yo quiero promover la industria vegana", dijo Díaz a la revista estadounidense Men en 2016 después de vencer a Conor McGregor en la UFC 196.

"He escuchado muchas críticas de gente que dice que necesitas comer carne para estar fuerte y poderte recuperar, y eso es pura mentira, porque yo entreno más fuerte que cualquiera y es fácil debatir con estas personas", dijo quien fuera campeón de las artes marciales mixtas.

Kyrie Irving

La estrella de los Boston Celtic es otro de los que se convirtió al veganismo luego de ver el documental What the Health. La estrella de la NBA asegura que su reciente cambio de dieta ha sido fundamental para mejorar su rendimiento.

En un encuentro para promocionar el más reciente modelo de zapatos de la firma estadounidense Nike en 2017, le preguntaron a Irving cómo era capaz de driblar tan rápido con una pelota de baloncesto.

Su respuesta fue que era "sencillo: una dieta basada en plantas".

Fiona Oakes

La conocida ´Reina de los extremos´ es una ultrafondista británica que ha batido varios récords en los climas más severos del planeta. En 2013 ganó tanto el Maratón de la Antártida como el Polo Norte y se convirtió en la mujer más rápida en completar un maratón en cada uno de los cinco contienen más los de los polos árticos y antártico.

La atleta es vegana desde los seis años y una enfermedad en la adolescencia la dejó sin rótula en una pierna. Le dijeron que nunca volvería a correr, pero se negó a renunciar a su gran pasión, Hoy corre al más alto nivel y siempre por los animales, buscando dejar un mensaje claro sobre los derechos de los animales recaudando fondos para la causa a través de su fundación, la Fiona Oakes Foundation.

Entre sus grandes marcas se encuentra el de haber sido la primera mujer vegana en participar en el duro Marathon Des Sables, una carrera de 250 kilómetros en siete días que atraviesa el desierto del Sahara.

Scott Jurek

El mítico corredor ultramaratonista estadounidense dejó de comer carne a finales de los años noventa, pero no tardó mucho en adoptar una dieta estrictamente vegana por motivos de salud, ecológicos y de conciencia. Ha ganado algunas de las carreras de ultrafondo más duras del mundo y considera que su alimentación es una de las claves de su rendimiento.

Forest Green

El equipo de futbol inglés cortó todo tipo de carnes, lácteos o huevos de los menús que ofrecen tanto a sus jugadores como a los aficionados.

El multimillonario Dale Vince es el responsable de haber creado un club totalmente ecológico. Este empresario del equipo de la quinta división inglesa, es también un activista dueño de Ecotricity, una compañía de energía sustentable.

La transformación del equipo va desde la utilización de energías renovables y el reciclado para cuidar el césped, hasta intentar construir un Eco-Estadio. El club año con año sigue cambiando a favor del mundo.

La primera medida que tomó el británico fue instalar paneles solares a rededor del Estadio "The New Lawn". Con ellos llegó a generar más del 10 por ciento de la energía. El césped también es parte del cambio, ya que optó por reutilizar el agua, además de no emplear pesticidas ni insecticidas.

Pero en 2011 el magnate propuso un cambio drástico dentro de su equipo. Ordenó una alimentación totalmente vegana, tanto para los futbolistas como para los aficionados.

En 2015 la propuesta se consolidó y eliminó por completo la venta de carne en su Estadio y diseñando un menú vegetariano. Las hamburguesas son de quínoa y vegetales, mientras que las bebidas lácteas o el café, son servidas con leche de soja o de avellanas.

El único problema que está teniendo el dueño del equipo es la construcción del Eco-Estadio, elaborado íntegramente de madera.

Para su creación, debe luchar contra la ley inglesa que prohibió las gradas de ese material después del trágico accidente de Bradford en 1985 que dejó 56 víctimas a causa de un incendio.

