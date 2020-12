¿Cuál sería la sanción del árbitro del escándalo racista en Champions?

Un hecho histórico se suscitó en la Champions League que involucra racismo y el cuarto árbitro del duelo entre el PSG y el Estambul. El cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu, sería sancionado sin poder pitar luego de que la UEFA confirmó que su código disciplinario antirracismo, no solo para jugadores, también para oficiales.

De acuerdo al diario The Sun, el árbitro rumano Coltescu, recibiría una sanción amplia de 10 partidos por referirse con el término de "negro" al exfutbolista y ahora auxiliar del Estambul, Webó, quien de inmediato lo enfrentó cuando el árbitro pidió intervenir al central Ovidiu Hategan .

Ambos equipos pararon el juego en el Parque de los Príncipes al minuto 16 y se reanudó este miércoles con una nueva cuarteta arbitral mientras a UEFA investiga lo ocurrido y parece inevitable que habrá alguna sanción en contra de Coltescu.

¡DELICADO LO QUE ESTÁ PASANDO EN PSG E ISTANBUL!#ChampionsxFOX No ha podido reanudarse el encuentro, por un posible acto de RACISMO pic.twitter.com/FKNIk8MZp6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 8, 2020

De acuerdo a declaraciones recogidas por el medio ProSport, la primera reacción del árbitro rumano fue dar su versión a familiares: "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero".

(dmv)