¿Cuál fue el motivo por el que Edson Álvarez rechazó a Salma Hayek?

Edson Álvarez renovó su contrato con el Ajax de la Liga de Holanda hasta el 2025. Sin embargo, antes de estampar su firma en el nuevo contrato, ´El Machín´ recibió una llamada de nada más y nada menos que de la actriz mexicana Salma Hayek, esto con el motivo de convencer al canterano del América para que fuera a jugar al Rennes de la liga francesa.

"Si, es cierto. Me llamó (Salma Hayek) como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que fuera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", aseguró Álvarez en una entrevista para Telefraaf.

A pesar de los 17 millones de dólares que le ofrecían al mediocampista mexicano por una temporada, el objetivo de Edson Álvarez fue claro desde el principio.

"Quiero jugar la Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho por demostrar"

Actualmente, el Ajax se encuentra como líder del grupo C en la Champions League, esto después de la goleada que le propinaron al Borussia Dortmund de Erling Halaand por cuatro goles a cero.

¿Qué tiene que ver Salama Hayek en el futbol?

Salma Hayek contrajo matrimonio con Francois- Henri Pinault, quien es el propietario del Rennes.