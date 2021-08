¿Cuál es el futuro equipo de Lionel Messi? Esta foto revelaría su destino

Luego de que el Barcelona diera a conocer a través de redes sociales que Lionel Messi no seguirá en la institución, la gran interrogante comenzó a surgir ¿En dónde jugará el astro argentino para la siguiente temporada?

Paris Saint- Germain

Sin duda alguna, el gran favorito para asumir el fichaje de Messi. La posible salida de Kylian Mbappé podría acelerar el proceso para que el 10 argentino recale en el Parque de los Príncipes lo antes posible, además de que en las últimas semanas se vio a Leo convivir con sus amigos Neymar jr, Ángel di María, Marco Verratti y Leandro Paredes, curiosamente todos ellos jugadores del PSG ¿Casualidad?

Manchester City

Otro de los destinos preferidos por todos los seguidores, debido al vinculo tan fuerte que mantuvieron Messi y el actual estratega de los ´Citizens´ Pep Guardiola. Recientemente el City se hizo de los servicios del inglés Jack Grealish por una cantidad cercana a los 100 millones de Euros. Sin embargo, Guardiola no quita el dedo del renglón, y busca seguir apuntalando la delantera del vigente campeón de la Premier League, por lo que las posibilidades se resumirían en Messi o Harry Kane, actual delantero del Tottenham.

Inter de Milán

A pesar de los recientes problemas económicos que está atravesando el equipo ´nerazzurri´ la partida de Romelu Lukaku al Chelsea dejaría en las arcas del equipo italiano cerca de 100 millones para ser invertidos en el equipo de Inzaghi, por lo cual el Inter y Leo Messi podrían sumar otro nuevo capitulo a su historial.

MLS

La Major League Soccer de los Estados Unidos es un destino atractivo para la mayoría de los futbolistas en los últimos momentos de su carrera. Incluso, esta no opción no luciría descabella para que Messi continue, ya que meses atrás cuando se le vinculó muy fuerte con el Manchester City, uno de los atractivos eran que después de un par de temporadas el futbolista recalara en el New York City, equipo que pertenece al mismo grupo que el City.

Newell´s Old Boys

Indudablemente, el adiós de Messi de las canchas cada vez está más cerca, y en reiteradas ocasiones, Leo ha dejado en claro el sentimiento que tiene por el club, dejando abiertas las puertas para jugar en el futbol argentino.