¿Cuál es el futuro del futbol mundial tras la pandemia de coronavirus?

Ante la pandemia de coronavirus, el futbol mundial no conoce el panorama real de cómo será su regreso. Mientras las mejores ligas del mundo siguen debatiendo si será posible concluir los campeonatos en los próximos meses, el jefe médico de la FIFA, Michel D´Hooghe, cree que el futbol no debe volver hasta septiembre, y cuando lo haga, el balompié enfrentará fuertes cambios que lo harán diferente al futbol que conocemos.

El nuevo virus puede ocasionar que el regreso del futbol se realice sin aficionados en las gradas, y con el posible calendario apretado que se viene para todas las ligas que decidan reanudar su temporada, la FIFA aceptará cambios en sus reglas.

Los estadios deberán "modernizarse" tras una pandemia como la de covid-19, puede que el futbol regrese sin VAR y con 5 cambios para cada equipo.

Sin embargo, hay países como Bélgica, Holanda y Francia que decidieron dar por terminada la temporada y coronar campeón al equipo que se encontraba líder hasta antes de la pausa en el deporte mundial.

¿Será que otros países sigan sus pasos y la temporada 2019-2020 quede anulada? En Acción LSR te presentamos cómo será el panorama del futbol tras la pandemia de coronavirus.

Las ligas que han sido canceladas

Mientras los gobiernos de España, Alemania e Italia siguen debatiendo sobre si es viable o no concluir los campeonatos de futbol este verano, Francia decidió seguir los pasos de Holanda y Bélgica, para dar por terminada la Ligue 1 y coronar al PSG, el líder, como el campeón, a falta de 4 semanas para concluir el torneo.

La decisión fue tomada luego de que el ministro francés, Edouard Philippe, declaró prohibidos hasta septiembre, todos los espectáculos que reúnan a más de 5 mil personas y señaló de forma específica a los eventos deportivos: "La temporada 2019/20 del deporte profesional, especialmente el futbol, no podrá reanudarse".

A principios de abril, Bélgica decidió suspender su liga de futbol y declaró campeón al Brujas de la Jupiter Pro League, por ser líder de la tabla general y tener un margen de 15 puntos de distancia sobre el AA Gent, quien marcha en la segunda posición.

Días antes de la decisión, cuando la cancelación de dicha liga ya era un rumor, la UEFA amenazó con dejar fuera al país del resto de competiciones europeas, pero al final tuvo que aceptar el carpetazo de Bélgica, Holanda y Francia.

No obstante, los dirigentes de la Jupiter Pro League temen fuertes pérdidas económicas por la Final de Copa Croky y el juego de vuelta de la Final de la Proximus League, ya que ambos partidos son los más importantes del año en el futbol de Bélgica.

Semanas después, Holanda siguió la senda del futbol belga, la Eredivisie tomó la decisión de cancelar la temporada 2019-2020, sin embargo, se dio por concluida sin que haya un campeón, ni un ascenso ni descenso.

El Ajax, equipo donde se encuentra Edson Álvarez, se encontraba en primer lugar de la tabla con 50 puntos, compartiendo sitio con el AZ Alkmaar, pero por la diferencia de seis goles, Ajax mantenía el liderato.

Ante esta situación, Ajax obtuvo el pase directo a la Champions, mientras que el AZ tendrá que disputar la ronda previa y el PSV, la ronda clasificatoria para conseguir un boleto.

Recomiendan no regresar el futbol en todo el mundo hasta septiembre

Hace unos días, el jefe médico de la FIFA, Michel D´Hooghe, concedió una entrevista a la cadena británica Sky Sports en la que se alineó con el gobierno de Francia, asegurando que el futbol no debe volver hasta el 1 de septiembre.

"El mundo no está preparado para que vuelva el futbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar rápidamente, pero necesitamos más paciencia. Es la situación más dramática que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, no deberíamos infravalorarlo. No es una cuestión de dinero, sino de vida o muerte. No se puede jugar en la Premier League si los jugadores están obligados a permanecer a dos metros unos de otros. No se puede pedir al Liverpool que juegue contra el Manchester si los jugadores deben mantenerse a dos metros".

"Tenemos que ser realistas. El futbol solo es posible si el contacto es posible de nuevo. El futbol sigue siendo un deporte de contacto, y una de las primeras cosas que se dicen es que se debe evitar el contacto. La clave es el distanciamiento social. Si uno de los jugadores da positivo, hay que poner todo el grupo en cuarentena. ¿Eso es una solución para una competición normal?", se preguntó el médico belga.

El doctor también apuntó que cuando finalmente regrese el futbol, serán necesarios cambios normativos por los efectos de la pandemia, como que los futbolistas que escupan, sean castigados con tarjeta amarilla.

Cambios en las reglas del futbol

Una de los cambios más polémicos que puede vivir el futbol tras la pandemia de covid-19, son los cambios por equipos. La FIFA, máximo rector del futbol, propuso esta medida y hasta seis sustituciones en tiempo extra para evitar el cansancio tras el parón por el coronavirus.

La nueva regla sería permitida hasta finales del 2021, donde se permitirían realizar cinco cambios por partido, para aliviar así la carga de trabajo extra de los jugadores que puedan propiciar un calendario más intenso por la pandemia.

Sin embargo, se aplicaría una restricción, ya que las cinco sustituciones se podrían hacer, durante el partido, únicamente en tres momentos de juego o bien al descanso, para no alargar el partido ni provocar más parones.

¿Champions y Europa League sin VAR y sin aficionados?

La UEFA ha contemplado que el uso del VAR sea suspendido en caso de que se pueda reanudar la competencia, esto como una medida sanitaria, ya que el cuarto donde se revisan las jugadas es muy chico y no cumpliría con el requisito de distancia dictado por la Organización Mundial de la Salud.

Se espera que ambas competiciones sean reanudadas por el mes de julio y agosto, a puerta cerrada y sin el VAR; esto provocaría que la próxima temporada de los torneos, sea prolongado.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha detallado para varios medios que "se podría jugar a puerta cerrada, mejor jugar sin espectadores que no hacerlo para nada".

¿Cómo trabajan las principales ligas del mundo para regresar a las canchas?

Aunque ya sabemos que Bélgica, Holanda y Francia dieron por terminadas sus temporadas, aún no se conoce el futuro del futbol de España, Alemania, Italia,

La Liga de España

El futbol español se debate entre los nervios y las prisas de La Liga, las dudas del gobierno y las reservas de los propios futbolistas, que dudan si lo mejor es volver a los entrenamientos en tanto no tengan seguridad médica.

De acuerdo a ESPN, tras una reunión con el Consejo Superior de Deportes, los jugadores convinieron que solo volverán a los entrenamientos si el Ministerio de Sanidad da su visto bueno al protocolo preparado por LaLiga.

Las fechas que se manejan para el regreso del futbol son la primera semana de junio y tras no menos de cuatro semanas de entrenamientos, primero individuales, posteriormente en pequeños grupos y colectivamente en la recta final.

A falta de once jornadas para la conclusión del campeonato, el Barcelona es el líder con 58 puntos, dos por encima del Real Madrid y con once de ventaja sobre el tercer clasificado que es el Sevilla.

Italia

El primer ministro italiano Giusseppe Conte, anunció que los jugadores podrán comenzar a entrenar individualmente el 4 de mayo, fecha en la que la población podrá ya pasear y relacionarse con sus familiares, y que los entrenamientos grupales se establecerán a partir del 18 de mayo.

El plan para el regreso del futbol italiano no acaba de definirse, y aunque el ministro de deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, puso una voz prudente avisando que, de momento "el protocolo es insuficiente", la Serie A maneja la opción de reanudar la competición, siempre a puerta cerrada, entre el 10 y el 14 de junio, a partir de cuándo se disputarían las doce jornadas que restan, para concluir el campeonato que lidera la Juventus con 63 puntos, uno más que la Lazio y nueve por encima del Inter.