¿Cuál es el estado de salud de "El Chucky" Lozano después del golpe que sufrió?

Hirving "El Chucky" Lozano abandonó el encuentro entre el Napoli y el Leicester City en la Europa League debido a un fuerte impacto que ocasionó que le pusieran collarín y los trasladaran el "carrito de las desgracias".

En su intento por buscar el esférico, "El Chucky" Lozano se frenó frente al defensor del conjunto inglés, sin embargo el césped se encontraba mojado, lo que ocasionó que el pie del atacante mexicano se estancara y cayera directamente contra la rodilla del rival.

Hopefully that Lozano injury is that extended... chucky can´t catch a break ugh. ?? pic.twitter.com/2r4ZHHlvES — Jahir Martinez (@jaymart104) December 9, 2021

Ante esta acción, "El Chucky" recibió asistencia médica, e inmediatamente le inmovilizaron el cuello con un collarín, lo que generó que las alarmas se encendieran, pues el golpe se asemejó al que sufrió con la selección mexicana durante la Copa Oro.

Estado de salud de "El Chucky"

Tras la conclusión del encuentro en donde el Napoli derrotó al Leicester, pasaron algunas horas para que el club emitiera un comunicado a través de redes sociales.

"Los exámenes instrumentales realizados a Hirving Lozano, tras la lesión que padeció durante el partido ante Leicester, dieron un resultado negativo. El futbolista sufrió un traumatismo craneofacial no conmocional", se lee en el comunicado.

Será en las próximas horas cuando se detalle la evolución que ha tenido "El Chucky" Lozano, y de ahí determinar el tiempo que estará alejado de los terrenos de juego.