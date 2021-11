¿Cruz Azul o Monterrey? "El Chelito" habló previo al repechaje

Cruz Azul y Monterrey se jugarán el todo por el todo el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca cuando se midan en el repechaje. Precisamente de este enfrentamiento habló en exclusiva para La Silla Rota, César "El Chelito" Delgado, exjugador de ambas instituciones.

"Va a ser un partido muy lindo. Recordemos qué Monterrey viene de conseguir un titulo importante, viene con otra mentalidad diferente a la de Cruz Azul. Me parece que en eso Monterrey viene en alto, pero bueno a la hora del partido comienza otra historia".

Torneo irregular de Cruz Azul

Para César Delgado la irregularidad que ha mostrado el equipo durante la presente temporada se puede deber a diversos factores.

"El rendimiento del jugador suele bajar, no hay duda de eso, es imposible estar al cien por cien futbolísticamente y mentalmente, el Cruz Azul no se puede dar el lujo de esa situación, porque siempre exige. No sé si pasará algo externo, no lo sé, que puede llegar a ocurrir, te hablo políticamente de la institución, no sé cómo estarán los contratos de los muchachos, no sé a quién se le vence el contrato o si ya se se está hablando de quién sigue y quién no; eso puede llegar a jugar en contra en los jugadores, en lo mental".

El referente de "La Máquina"

"El Chelito" Delgado lo tiene claro, el referente de Cruz Azul y pieza fundamental en el equipo es José de Jesús Corona.

"Referente en el equipo es ´Chuy´ Corona de esa manera lo veo yo, después no hay una figura como la había en Monterrey ´Chupete´ Suazo, en Tigres Lucas Lobos, en América Cuauhtémoc Blanco, hoy en Tigres Gignac".

¿Cruz Azul o Monterrey?

A pesar de que "El Chelito" tuvo un paso exitoso por Rayados en donde pudo conquistar dos Ligas de Campeones de la Concacaf, su decisión a la hora de decantarse por uno u otro fue contundente.

"Tuve la posibilidad de jugar en Cruz azul y Monterrey y siempre quiero que les vaya bien. El cariño siempre es para los dos por lo que me han brindado; más allá de haber conseguido o no conseguido títulos, eso a mí no me marca absolutamente en nada. Para mí haber estado en el futbol mexicano me abrió mucha puertas, me abrió hacerme conocido por mi paso en Cruz Azul. Al que le toque pasar va a pelear el campeonato. No me puedo inclinar por Cruz Azul o Monterrey ".