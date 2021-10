Cristiano Ronaldo y la polémica contestación hacía sus detractores

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los jugadores que dan de hablar dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, esta vez, el delantero del Manchester United aprovechó la entrevista que tuvo con Sky Sports y mandó un mensaje a todas las personas que constantemente lo critican.

"Se cuando el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo".

"La gente no quiere ver eso porque no les gusto, pero para ser honesto, tengo 36 años y he ganado todo ¿ me voy a preocupar por lo que la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas".

Asimismo, Cristiano le restó importancia a la crítica, ya que la considera parte de su trabajo.

"La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y la veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor... te dirán que no le gusta"

Desde su regreso al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha marcado seis anotaciones, la última de ellas el pasado miércoles en la victoria de los ´Red Devils´ ante el Atalanta en la UEFA Champions League.