Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo y no estará ante Barcelona

Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo a covid-19 y no estará para enfrentar a Messi. (FOTO EFE)

No habrá duelo entre los dos mejores futbolistas de la actualidad. Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo a covid-19 y el portugués se perderá el duelo ante Messi y el Barcelona en Champions League, uno de los grandes duelos que se esperaban para esta jornada.

Los amantes del futbol no podrán ver el Messi vs Cristiano, enfrentamiento que no se da desde el 2018, cuando CR7 dejó al Real Madrid.

El pasado 13 de octubre, cuando estaba concentrado con la selección de Portugal, el luso dio positivo. Sin embargo, se mantenía la ilusión de que estuviera listo antes de este miércoles 28 de octubre para el duelo de Champions League.

(dmv)