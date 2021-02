Cristiano Ronaldo encontró a la mujer que le regalaba hamburguesas de pequeño

Hace unos días Cristiano Ronaldo reveló en una entrevista que cuando era pequeño y militaba en las fuerzas básicas del Sporting de Lisboa, una mujer llamada Edna y otras chicas, le regalaban hamburguesas a él a otros de sus compañeros, algo que el astro portugués nunca olvidó y ahora quiere contactarlas.

“Tenía 12 años y no tenía dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un McDonald’s cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna. Espero que esto me ayude a encontrarlas. Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé”, comentó el astro portugués.

Una de estas mujeres de nombre Paula Leca ha salido a la luz, y en entrevista por la estación de radio portuguesa Rebascenca, dio algunos detalles de lo dicho por el jugador de la Juventus.

“Aparecían frente al restaurante y cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daría permiso para entregarlas. Uno de los muchachos era Cristiano Ronaldo, quien quizás era el más tímido de todos”.

“Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía”, dijo la mujer en la radiodifusora.

Sin embargo, la exempleada del local de comida rápida dijo que perdió el contacto con Edna, quien era la encargada, pero espera que aparezcan pronto.

dmv