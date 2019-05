Crisis y adeudos, un constante en el deporte mexicano

DANIELA MUÑOZ 18/05/2019 04:59 p.m.

Los adeudos son un constante en las crisis que sufre el deporte mexicano. El futbol es el que más lo sufre, muchos equipos han sido señalados por falta de pagos a sus jugadores, y otros han sufrido consecuencias terribles, como la desaparición de Jaguares de Chiapas.

En las últimas semanas el futbol americano ha estado en el ojo del huracán con los adeudos de la Liga de Futbol Americano Profesional a jugadores de al menos 3 de sus ocho equipos.

Mientras que en la Liga MX, Veracruz se ha convertido en el villano con su lista de problemas y adeudos que han generado una crisis que ha encaminado a la directiva a quitar el seguro a trabajadores administrativos en medio de la incertidumbre de su estadía en la Primera División de México.

Estos problemas prenden las alarmas en el deporte mexicano y en Acción LSR recordamos los equipos y ligas con adeudos que han marcado el deporte azteca.

Veracruz

Los problemas no tienen fin para los Tiburones Rojos de Veracruz. Los adeudos cada vez son más para el presidente del equipo Fidel Kuri. La mala administración no sólo afectó a los jugadores, sino también a los trabajadores administrativos del equipo quienes no han cobrado su salario y no tienen Seguro Social.

De acuerdo a diferentes fuentes cercanas a la Federación Mexicana de Futbol, en la primera semana de mayo, el cuadro jarocho hizo el pago de la multa por 120 millones de pesos para permanecer en Primera División. Sin embargo, en los últimos días ha circulado en redes sociales, Fidel Kuri Grajales le debe a dos entrenadores y siete jugadores, además de otros adeudos por los cuales el club ya enfrenta varias demandas.

Los problemas financieros de Veracruz no solo son en la parte deportiva, el presidente de los Tiburones Rojos debe salarios a los administrativos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los jugadores, la Liga MX no obliga al dueño del equipo a finiquitar el adeudo con sus trabajadores.

Por esta razón, varios mensajes surgieron en redes sociales donde los trabajadores denuncian que no han recibido su pago desde hace dos meses, y que desde hace un año les quitaron el Seguro Social.

"Fidel Kuri le debe más de dos meses de sueldo al personal de oficina. A quienes, por cierto, les hizo firmar una renuncia hace algunas semanas. Y por si fuera poco, hace más de un año les quitó el Seguro Social (incl.. personal de mantenimiento)", se lee en el mensaje de Twitter.

.@fidelkugra les debe más de 2 meses de sueldo al personal de oficina. A quienes, por cierto, les hizo firmar una renuncia hace algunas semanas. Y por si fuera poco, hace mas de un año les quito el Seguro Social (incl.personal de mantenimiento). cc: @fantasmasuarez — Tiburones Rojos Fans (@TiburonesRojos) 14 de mayo de 2019

Por ahora, el pago de 120 millones de pesos no garantiza la permanencia de Veracruz en el máximo circuito, por lo que está siendo auditado para conocer su legalidad y de donde proviene. El próximo lunes 20 de mayo, se informará si el pago es válido y los Tiburones Rojos de Veracruz podrán continuar la Liga MX.

Liga de Futbol Americano Profesional

El pasado fin de semana la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) disputó el Tazón México IV, cerrando con el campeonato de Condors su cuarta temporada. Sin embargo, desde días antes del cierre de temporada, decenas de jugadores utilizaron las redes sociales para quejarse de la falta de pago que se extiende, en algunos casos, hasta a los dos meses de atraso.

Jugadores de Mayas, Osos y Fundidores se quejaron de una deuda del salario de abril además de atrasos en sus pagos. El exjugador de la NFL y jugador de Mayas expresó su molestia a través de diversas publicaciones en su cuenta de Twitter y Facebook:

Pese a los pagos atrasados, LFA llevó a cabo el Tazón México IV en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y no ha mostrado su postura acerca de cuándo se cubrirán los adeudos.

Futbol Mexicano

Además de Veracruz, el caso más reciente en la Liga MX fue el de Jaguares de Chiapas quienes fueron desafiliados tras varios torneos con adeudos a sus futbolistas y empleados luego de descender en el Clausura 2017.

Este no fue el único caso en primera división y por lo general siempre suelen estar involucrados equipos que pelean por la permanencia. En 2004 los jugadores de Puebla convocaron una rueda de prensa para denunciar los atrasos en sus pagos.

Atlas y Atlante vivieron algo similar en 2013. La poca solvencia económica propició el descenso de los Potros y que los Rojinegros tuvieron que cambiar de dueño para no desaparecer.

En el Ascenso MX los adeudos son aún más comunes. Los Colibríes en 2003, Guerreros de Hermosillo en 2010 e Indios de Ciudad Juárez en 2012 desaparecieron por no poder pagarles a sus futbolistas.

