Crisis covid frenó la guillotina de técnicos en el Guard1anes 2021

En torneos pasados, la Liga MX se daba a conocer por los constantes despidos entre directores técnicos, sin embargo, la "guillotina" ha hecho una pausa en el Guard1anes 2021, el cual es el primer torneo en 34 años que llega a la jornada 9 sin destitución de técnicos, pese a equipos con terribles resultados.

El presente torneo del futbol mexicano pasará a la historia por la crisis que se vive debido a la pandemia de covid-19, la cual es la principal razón por la que la Liga MX ha respetado el trabajo de los estrategas de la Primera División de México.

Desde 1996 no se llegaba hasta la jornada 9 del certamen, es decir la mitad del mismo, con ningún DT que haya pasado sido despedido.

Aunque pareciera que los equipos de la Liga MX que tienen malos resultados no han despedido a sus estrategas por tenerles confianza en un proyecto a largo plazo, la realidad es que la permanencia de todos los técnicos tiene que ver con la crisis económica derivada del covid-19, que ha impactado al futbol mexicano.

Los 18 equipos del máximo circuito han tenido que mantener sus finanzas lo más sanas posibles, motivo por el cual cortar a un entrenador a mitad de la temporada no ayudaría.

Cabe recordar que en el presente Guardianes 2021 muchos equipos no sumaron ni un solo fichaje.

Los técnicos que están en la cuerda floja

Pese a que aún no hay despidos, existen algunos técnicos que se encuentran en la cuerda floja por los malos o terribles resultados obtenidos después de nueve fechas.

Pumas es uno de los casos más alarmantes, el subcampeón sigue sin ritmo, y los universitarios no han podido concretar más de cinco puntos en ocho fechas, además hilan cinco derrotas en los últimos seis partidos.

Los malos resultados han puesto bajo la lupa a Andrés Lillini, de hecho algunos aficionados viralizaron el pasado fin de semana en redes sociales, un falso comunicado de la directiva de Pumas en donde despedían a Lillini del banquillo.

Momentos después, Pumas aclaró que no consideraba hacer un cambio de técnico independientemente a los resultados mostrados en el Guard1anes 2021.

Por su parte, Chivas no vive su mejor momento, pues en nueve fechas suma 2 victorias, cuatro empates y dos derrotas, pero los rumores aseguran que el vestidor no tiene la mejor relación con su DT Víctor Manuel Vucetich a quien presuntamente "no le entienden". El Rebaño ha decidido mantener al "Rey Midas" al no tener la capacidad de pagar su finiquito, puesto que todavía deben dinero a Tomás Boy y Luis Fernando Tena, los dos entrenadores anteriores a quien todavía no terminan de pagarles sus respectivas liquidaciones.

Además de Lillini y Vucetich, en el campeonato han retumbado nombres como el de Paulo Pezzolano con los Tuzos del Pachuca, el de José Guadalupe Cruz en Necaxa y Tomás Boy en Mazatlán FC.

Las finanzas están en contra de los equipos, y la sustitución de sus estrategas, pese a los malos resultados, parece lejana.

(dmv)