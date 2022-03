"Creo que Dios me castigó": La pelea que nunca debió haber peleado JC Chávez

"Creo que Dios me castigó porque la verdad no debí haber peleado", reconoció Julio César Chávez para el canal Un Round Más refiriéndose a su pelea contra Oscar de la Hoya en 1996, misma que significó la segunda derrota de su carrera.

Dicha pelea, la llevó a cabo JC Chávez tras sufrir un corte en un entrenamiento, de lo contrario, aseguró que en óptimas condiciones la hubiera ganado.

LA HISTORIA DE LA PELEA QUE NO DEBIÓ PELEAR JC CHÁVEZ

El 7 de junio de 1996 JC Chávez y De la Hoya se enfrentaron en el Caesars Palace de Las Vegas, donde el mexicano sufrió la segunda derrota de su carrera.

Aquella noche Oscar de la Hoya, 10 años menor que el ídolo de 33 años, se impuso por nocaut técnico en cuatro asaltos.

Y es que en el último round de sparring rumbo a esa pelea Chávez sufrió un corte en la ceja izquierda, pero no quiso cancelar la pelea.

"Desafortunadamente faltaban cinco días para esa pelea y en el último round en el sparring me hicieron un cortadón. Y no quise cancelar la pelea", recordó.

Aunque le dijo el doctor que estaría listo para exponer el título superligero, ahora se arrepiente.

"El doctor me dijo ´te vamos a cauterizar la herida´ y me la creí. Fue como un crimen que cometí porque mucha gente apostó a mi favor, mucha gente perdió, no debí haber peleado, pero el hubiera no existe", dijo JC Chávez.

"Si no me hubieran cortado en el entrenamiento pienso que sí hubiera ganado", aseveró.

Como campeón del mundo y en su pelea 99 como profesional, el ídolo mexicano dijo que llegaba en gran momento, pero debido a esa lesión sufrió la segunda derrota de su carrera.

"Pienso que estaba en buen momento todavía. Yo estaba en mi peso, me había preparado como nunca para esa pelea", concluyó JC Chávez.

Sin embargo, dos años después se volvieron a enfrentar y Oscar de la Hoya volvió a imponerse, esa vez por nocaut técnico en el octavo asalto.