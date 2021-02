Crece acoso a periodistas deportivas: boxeador besa a reportera a la fuerza en plena entrevista

El boxeador búlgaro Kubrat Pulev fue noticia este fin de semana, aunque no precisamente por su victoria ante el rumano Bodgan Dinu tras derrotarlo por nocaut, sino por una acción que realizó después del combate que ha generado polémica: acosó a una periodista a quien besó en plena entrevista.

Tras derrotar al rumano, el luchador fue entrevistado por la reportera norteamericana Jenny Sushe, del Vegas Sports Daily, que entre otras cosas le preguntó por una posible pelea frente a Tyson Fury, pero él decidió cerrar la entrevista con un sorpresivo beso que fue muy criticado en redes sociales.

El luchador la tomó por la espalda con un brazo y con la otra mano agarró su rostro para sujetarla y darle un beso en la boca. Kubrat Pulev salió de cuadro y la periodista se sonrojo mientras decía “Jesucristo” y reía incómodamente.

Después del momento, las redes explotaron condenando el acto por parte del boxeador. Mientras que la reportera reconoció que la situación le había resultado “un poco embarazosa y extraña.

Otros casos

Como este hay muchos casos en los que las periodistas deportivas han sido acosadas mientras hacían su trabajo.

Reportera de Fox Sports es manoseada por aficionado de Chivas

En abril de 2018, Marina Fernanda Mora, reportera de Fox Sports estaba retransmitiendo en directo la victoria de Chivas cuando uno de los fanáticos del equipo que saltaba y gritaba a su alrededor, la tocó. Ella no dudo en darse la vuelta y responder a su agresor antes de cortar la conexión.

“Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro”, aclaró en Twitter la reportera.

La reportera María Fernanda Mora de @FOXSportsMX fue acosada en La Minerva por aficionados de las Chivas ?? pic.twitter.com/DTr15Nfthk — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 26 de abril de 2018

Aficionado intenta besar a reportera en pleno directo en Brasil

“Siempre fui una reportera que adora la fiesta de los hinchas. No me importa que me bañen en cerveza o que haya hinchas saltando y pisando mi pie... siempre me dejo llevar por la emoción e intento sentir el momento para hacer el mejor trabajo de la mejor manera posible. Pero hoy sentí en mi propia piel una sensación de impotencia que muchas mujeres sienten en los estadios, el metro o andando en las calles. Un beso en la boca, sin mi permiso cuando yo estaba ejerciendo mi profesión, que me dejó sin saber qué hacer y sin entender cómo alguien puede sentirse con derecho a hacer eso”.

Con estas palabras definió la reportera brasileña Bruna Dealtry el acoso al que se vio sometida mientras hacía un directo en la previa del encuentro de la Copa Libertadores entre Vasco de Gama y Universidad de Chile. Un aficionado intentó besar a la reportera que trabaja para el canal Sports Interactive y usó las redes sociales para denunciar la situación.

Falta de respeito com a @Brunadealtry em primeiro lugar! As mulheres precisam ser tratadas com mais respeito! Isso é assédio e esse cara precisa ser punido. A mulher e profissional do @Esp_Interativo não foi respeitada! pic.twitter.com/c5EMGrXGtM — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) 14 de marzo de 2018

El tenista que acosó a una reportera en plena transmisión

Tras ser eliminado en la primera ronda de Grand Slam en mayo de 2018, el tenista Maxime Hamou acosó a la peridoista Maly Thomas de Eurosport en plena entrevista. La abrazó durante toda la entrevista, la besó sin permiso en repetidas ocasiones e incluso llegó a rozar uno de sus pechos con el brazo. Ella se zafó de él como pudo hasta que terminó el directo.

“Si no hubiese estado en directo, le habría soltado un derechazo”, declaró la reportera.

Roland Garros expulsa al tenista francés Maxime Hamou por el acoso a una reportera. Un idiota asqueroso. pic.twitter.com/LBaRcZd3E7 — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) 30 de mayo de 2017

Aficionado besa y toca a periodista colombiana

Julieth González Theran trabajaba para la cadena alemana Deutsche Welle para el Mundial, cuando sufrió el ataque de un pseudo aficionado que no solamnte la besó, sino también la tocó.

La reportera denunció a través de sus redes sociales:

“No merecemos este trato. Se nos tiene que valorar igual porque somos igual de profesionales que los hombres”.

Aficionado del Mundial intenta besar a reportera

Julia Guimaraes, periodista brasileña de Globo Esporte, sufrió acoso por parte de un hincha durante el Mundial. El aficionado intentó besarla cuando ella preparaba un enlace antes del duelo entre Japón y Senegal en Ekaterimburgo.

