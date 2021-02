CR7 quiere aumento salarial y ganar como Messi y Neymar

Los problemas en el Real Madrid se profundizan cada vez más ya que la prensa española señala que existe un “divorcio” entre Cristiano Ronaldo con el presidente del equipo Florentino Pérez.

Según los medios españoles afirman que el delantero portugués quiere un mejor contrato donde por lo mínimo busca ganar como Neymar y Lionel Messi, pero Florentino no cree que sea el momento adecuado para hablar sobre el tema lo que tiene disgustado a CR7 que podría desencadenar en su salida del equipo.

"Cristiano Ronaldo está convencido de que Florentino Pérez no lo quiere en el Real Madrid, el jugador no aguanta más y está dispuesto a irse del Real Madrid si su presidente, Florentino Pérez, no cumple su palabra y le mejora económicamente su contrato con el club madridista”, publica el diario ‘Sport’.

Por su parte, en el programa El Chiringuito afirmaron que “Cristiano Ronaldo está más indignado, más enfadado y más molesto que nunca. (Florentino) no se han sentado a negociar, no ha habido negociación, solo ha habido algún pequeño contacto. A Cristiano Ronaldo no le gusta cómo está actuando el club y cree que el presidente no le quiere”.

Algunos medios señalan que Cristiano jugaría con el Manchester United de la liga inglesa en las próximas temporadas.

