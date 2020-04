Covid-19: Futbolista conmueve al narrar la lucha de su esposa doctora

Ante la pandemia de coronavirus, hace unos días la liga de Bélgica dio por terminada su temporada y declaró campeón de la Jupiler Pro League al equipo de Brujas. Sin embargo, hay jugadores como Ruud Vormer, a quien no le importa mucho el título, sino que su esposa, quien es doctora, llegue sana a su casa.

Vormer está casado con Roos Marie America, que trabaja turnos de 12 horas en la UVI del hospital Maria Midelares de Gante, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Mientras el jugador se queda a cargo de sus tres hijos.

"Yo no suelo beber. No celebro el título sino que mi mujer llegue a casa todas las noches en buenas condiciones. Ahí sí que me puedo tomar algo", platicó en entrevista en Het Laatste Nieuws.

El mediocampista aseguró que no le interesa cuando regrese el futbol en Bélgica, cuando hay gente muriendo por el coronavirus en todo el mundo, por este motivo aplaude lo hecho por su esposa.

"¿Miles de personas están muriendo y nosotros vamos a pensar en play-off? ¡Vamos, por favor! Estoy muy orgulloso de mi mujer. Yo no podría hacer lo que ella hace. Me volvería loco. Sólo puedes admirar a una mujer así", sentenció.