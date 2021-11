Conoce a las selecciones que ya están clasificadas al Mundial de Qatar 2022

Poco a poco se empiezan a conocer a todos las selecciones que estarán en el Mundial de Qatar 2022. Tras concluir la jornada 9 de las eliminatorias de la UEFA, dos nuevos combinados se han unido a la lista de clasificados.

¿Qué selecciones ya tienen su boleto para Qatar 2022?

Hasta el momento son 6 los combinados que ya han confirmado su clasificación: Qatar (como país anfitrión), Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia y Bélgica, estos dos últimos tras golear a Kazajistán ocho goles a cero, y a Estonia tres goles a uno respectivamente.

¿Cuántos países clasifican al Mundial de Qatar 2022?

Como ya es habitual, son 31 selecciones más el país anfitrión los que estarán disputando disputando la Copa del Mundo

¿Cuántas federaciones hay, y cuántos países se clasifican de cada una de ellas?

En total son seis las confederaciones que existen, de las cuales salen las selecciones que se clasifican al Mundial.

-AFC (Confederación Asiática de Fútbol) l 4.5 lugares

-CAF (Confederación Africana de Fútbol) l 5 lugares

-Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) l 3.5 lugares

-Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) l 4.5 lugares

-OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) l 0.5 lugar

-UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol) l 13 lugares

Cabe recordar, que entre el quinto lugar de la AFC, el quinto puesto de Conmebol, el cuarto puesto de Concacaf y el Campeón de Oceanía se disputan dos boletos para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

