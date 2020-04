Conmebol destaca solidez financiera para afrontar impacto de covid-19

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó este jueves la solidez financiera del organismo para hacer frente al impacto de la COVID-19 durante el 72 Congreso Ordinario celebrado por vez primera por videoconferencia como medida de prevención ante la pandemia.



"Esta crisis hoy nos encuentra en una posición sólida, en el 2019 la Conmebol siguió avanzando y alcanzó grandes logros, siendo la confederación de mayor crecimiento en el mundo", afirmó Domínguez desde la sede del organismo, en la ciudad paraguaya de Luque, y en conexión de las autoridades de las diez federaciones miembros.



En ese sentido, Domínguez recordó la decisión de poner 65 millones de dólares a disposición de los clubes que disputan las copas Libertadores y Sudamericana, suspendidas de forma temporal por el coronavirus, como anticipo de hasta un 60 por ciento de sus derechos de participación.



"Estamos viviendo una situación sin precedentes, una pandemia global que amenaza no solo nuestra salud sino también nuestras economías, la manera de relacionarnos y hasta la forma de vivir la pasión que nos une, el fútbol", agregó Domínguez.



El máximo dirigente del fútbol suramericano, que lleva cuatro años en el cargo, enfatizó que la situación derivada de la pandemia "es crítica" y recomendó a "no subestimarla" y que se trata de una "batalla en la que debemos jugar de local, quedarnos en casa para frenar el virus".



"Como dirigente debemos cuidar del fútbol, ser conscientes de su importancia, de la fuente de trabajo que genera no solo a los futbolistas sino todo lo que hay a su alrededor", recalcó.

Alejandro Domínguez: "Con la casa en orden y finanzas sólidas podremos afrontar esta pandemia con confianza"



En su informe ante el Congreso, que repasa su gestión durante anual hasta el 31 de diciembre de 2019, Domínguez recordó que en se período se han organizado 28 campeonatos en todas las modalidades tuvimos y que la Copa América de Brasil tuvo la mayor recaudación en la historia de este torneo"Nuestras competiciones de clubes alcanzaron cifras récords, repartimos mas de 210 millones de dólares en nuestros torneos de clubes de los cuales 162 millones fueron para la libertadores y 52 millones para la copa sudamericana", detalló.A propuesta de Domínguez, las asociaciones nacionales aprobaron de forma unánime la constitución por primera vez de las reservas estatutarias por un monto de 27 millones de dólares.En cuanto al plan de inversiones, la asamblea aprobó un monto de 1,8 millones de dólares en un centro de capacitaciones y tecnología en su sede en Luque (Gran Asunción).Cada uno de los dirigentes participó por videoconferencia y previo al inicio estuvieron como invitados los representantes de las asociaciones de Europa y África.Como preámbulo al Congreso tomó parte el presidente de la FIFA, el ítalo-suizo Gianni Infantino, quien también se refirió a la solidez de ese ente ante la situación que vive el fútbol.No obstante, Infantino insistió en que "la salud es lo primero y lo seguirá siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada".Además del parón en las copas Libertadores y Sudamericana, laaplazó a 2021 la siguiente edición de la Copa América, que estaba programa para junio y julio en Argentina y Colombia.Por su parte la FIFA pospuso, a petición de la, el comienzo de las eliminatorias sudamericanas delde Catar 2022.

