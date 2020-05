CONIFA, la federación a la que podría unirse la nueva Liga de Balompié

La LBM no busca competir con la Primera División, porque ellos se enfocarían en jugar con futbolistas que no tuvieron cavidad en los espacios reconocidos por la FMF. (FOTO TWITTER @SomosBalompie)

La Liga de Balompié Mexicano comienza a robar más atención, pese a que la Federación Mexicana de Futbol ha evitado referirse a ella, como un signo de restarle importancia.

De acuerdo a Medio Tiempo, aunque la LBM será un circuito profesional alterno a la Liga MX, el titular de la Liga de Balompié Mexicano, Víctor Montiel, aseguró que no buscan competir con la Primera División, porque ellos se enfocarían en jugar con futbolistas que no tuvieron cavidad en los espacios reconocidos por la FMF.

"No hemos tenido contacto con nadie (de la FMF), todo está tranquilo y nosotros no queremos competir con ellos. Es muy riesgoso decir eso de que vamos a competir porque no lo estamos haciendo", explicó Montiel en una entrevista para Medio Tiempo.

"Nosotros no estamos quitando plazas ni quitando jugadores, nosotros estamos trabajando en los jugadores que están sin trabajo y que pueden regresar al futbol".

Ante la eliminación del Ascenso MX, los empresarios dueños de las franquicias que desaparecerán han mostrado su interés en la LBM.

"Oficialmente no hemos tenido algo tan claro, han preguntado pero algo con duda y nada más. Esto nosotros no lo veíamos venir, nosotros hicimos la Liga para los estados o jugadores que no han tenido oportunidad... y de repente se viene esta parte y nosotros les abrimos las puertas sin ningún problema", explicó Montiel.

Buscarán afiliarse a la FIFA o CONIFA

La LBM buscará afiliarse a la FIFA, y si no son escuchados, buscarán integrarse a CONIFA (Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol), una especie de FIFA de los excluidos.

Esta institución es sin fines de lucro que agrupa a una nación, dependencia, Estado no reconocido, minoría, región o micronación que por cualquier motivo no están afiliados a la FIFA.

Fue fundada en 2013 con sede en Lulea, Suecia. En esta confederación se encuentran representaciones que se asumen independientes como Tíbet, la nación Mapuche, Quebec o Hawái.