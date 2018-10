Con victoria, Cristiano Ronaldo regresa al Old Trafford en Champions League

DANIELA MUÑOZ 23/10/2018 11:42 a.m.

Cristiano Ronaldo volvía a su casa. El portugués fue el principal protagonista de la victoria de 1-0 de la Juventus sobre el Manchester United, y también el mejor jugador sobre el césped. El gol de Dybala en el primer cuarto de hora, consecuencia de una jugada y un centro de Cristiano por la banda, fue suficiente para que los italianos lideren el Grupo H de la Champions League.



La increíble transformación de Cristiano Ronaldo: del Manchester United a Juventus

Manchester United vs Juventus EN VIVO

Paul Pogba casi logra el empate

¡SE SALVÓ LA JUVENTUS!#ChampionsxFOX Paul Pogba casi logra hacer sonreir a Mourinho ¡Pero el poste negó el empate al Manchester United! pic.twitter.com/LKLM46D1Vk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 23 de octubre de 2018

51' ¡Atajadón de De Gea! Así detuvo el remate de Cristiano Ronaldo

LLÁMENLE A ESTO: ¡LA ATAJADA DEL DÍA!#ChampionsxFOX David De Gea intervino el disparo de Cristiano Ronaldo



¡Iba al ángulo! ?????? pic.twitter.com/sUOPGp9hQG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 23 de octubre de 2018

46' ¡Arranca la segunda mitad! Juventus vence 1-0 a Manchester United

45' ¡Se acabó la primera mitad! Con gol de Paulo Dybala, Juventus está ganando 1-0 en el Old Trafford

41' Tiro de Dybala que pasa rozando el poste

37' ¡¡DOBLE OCASIÓN!! Sendas paradas de De Gea frente a la falta de Cristiano y el rechace de Matuidi

Así fue el gol de Dybala para abrir el marcador

?? CHAMPIONS LEAGUE



Gol de Paulo Dybala tras semi asistencia de Cristiano Ronaldo. La Juventus de Turín se adelanta en Old Trafford.

pic.twitter.com/B314QwECBR — Futbelia (@futbelia) 23 de octubre de 2018

El Old Trafford no lo olvida, así fue recibido Cristiano Ronaldo

Ci siamo! Riscaldamento ??#WarmUp #MUFCJuve #FORZAJUVE pic.twitter.com/I97hIp5VBM — JuventusFC (@juventusfc) 23 de octubre de 2018

16' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de JUVENTUS! Paulo Dybala abre el marcador en el Old Trafford. Manchester United 0-1 Juventus

13' Centro por derecha, Paulo Dybala salta y queda corto, apenas alcanza a desviar con la cabeza

¡Arranca el partido de ChampionsLeague en el Old Trafford!

ManchesterUnited 0-0 Juventus

Listo el Old Trafford

??? The stage is set in Manchester! ???#UCL pic.twitter.com/NNSTT9Z6Te — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 de octubre de 2018

Así saltará al campo Juventus

La formazione ufficiale della @juventusfc contro il @ManUtd ????



Segui il nostro avvicinamento LIVE ?? https://t.co/o06X8niAqV#UCL #MUNJUV pic.twitter.com/tLrV1Skkx5 — La UEFA (@UEFAcom_it) 23 de octubre de 2018

Once titular Manchester United

¡Once titular para la @ChampionsLeague! ?? #UCL pic.twitter.com/GmHkEShSsi — Manchester United (@ManUtd_Es) 23 de octubre de 2018

Los goles en Champions League entre Manchester United y Juventus

?? Favourite @ManUtd - @juventusfc goal? ??



?? @delpieroale

?? Giggs

?? Zidane

?? @RvN1776 #UCL pic.twitter.com/p76cfFxg5w — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 23 de octubre de 2018

Así va la clasificación del Grupo H

Los bianconeri han ganado sus dos primeros partidos del grupo H sin recibir goles. Así esta la clasificación??#UCL #MUFCJuve pic.twitter.com/PStKu8SVST — JuventusFC (@juventusfces) 23 de octubre de 2018

Cristiano Ronaldo vuelve al Old Trafford

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here. pic.twitter.com/Tr5gny5Z5A — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 de octubre de 2018

