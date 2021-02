Con partida del Atlético de Zacatepec, el "Coruco" será un fantasma

CUERNAVACA.- El estadio de futbol “Agustín Coruco Díaz”, que tuvo una inversión millonaria durante el sexenio pasado, se convertirá “en un elefante blanco”, advirtió José Montes Ramírez, ex coordinador general del Fondo para la Administración y Operación de dicho recinto, luego de que el Club Atlético de Zacatepec anunció que abandonaba Morelos para llegar a Morelia.

También lee: Cuauhtémoc Blanco, dispuesto a recuperar la franquicia del Atlético Zacatepec

Durante este fin de semana el “Atlético de Zacatepec” informó que la crisis financiera y la pandemia de covid-19 llevó a dueños y directivos a tomar la decisión de migrar y, con ello, dejaron a la deriva al emblemático estadio, de la Selva Cañera.

Fue remodelado durante la administración de Graco Ramírez, con un costo de 850 millones de pesos.

“El Coruco” tiene una capacidad de albergar a 24 mil espectadores.

“Ese proyecto se impulsó para detonar la economía en la zona sur de la entidad”, recordó el exfuncionario estatal.

La remodelación consistió en mejorar vestidores, pintura en general, habilitación de espacios alumbrados, colocación de butacas, delimitación de palcos y plateas, entre otros detalles.

Zacatepec, de Hidalgo, está ubicado a 41.7 kilómetros de Cuernavaca, capital de la entidad, es decir 45 minutos aproximadamente. Está a 130.6 kilómetros de la Ciudad de México, es decir, a una hora con 50 minutos.

Fue pensado para organizar encuentros de futbol de primera división y algunos eventos culturales, como conciertos de talla internacional.

Y destacó que con la partida del equipo de primera división “se va toda una derrama económica que se generaban en la zona cañera”.

El municipio que alberga al “Coruco Díaz” tiene una densidad poblacional de 37 mil habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda del Inegi.

De acuerdo con los registros de la anterior administración, cada que se abre el estadio se generan empleos directos para 100 personas como mínimo.

Si se tiene un lleno total, el empleo es para 700 personas y alrededor se generaban cientos de empleos indirectos con la venta de comida y bebidas, estacionamiento y otros servicios –tanto de comercio formal como informal-.

¿Y EL CORUCO?



Al moverse Atlético Zacatepec a Morelia, el renovado Estadio Agustín Díaz quedará sin equipo local. pic.twitter.com/nbi57Oo04S — Goles y Cifras (@golesycifras) June 26, 2020

El ex coordinador general del Fondo para la Administración y Operación del Estadio “Agustín Coruco Díaz”, reconoció que “sin un equipo de primera división y sin ningún tipo de eventos ahora si se convertirá en un elefante blanco”.

Calculó que “por lo menos un año no habrá actividad , no habrá fútbol y no habrá derrama económica para Zacatepec”.

Montes Ramírez lamentó que solo por ser un proyecto de la administración pasada el gobernador haya terminado con el proyecto que representaba muchas cosas para Zacatepec, visitantes, economía, arraigo e historia.

A través de un comunicado Club Atlético Zacatepec informó que deja la "Selva Cañera" y se muda a Michoacán pic.twitter.com/sqX56duMT2 — Qronistas (@qronistas) June 26, 2020

“Lo lógico era, o por lo menos así lo pensaron quienes votaron por él en la zona, es que al ser Cuauhtémoc un exfutbolista impulsaría el deporte, pero todo lo que huele Graco lo quiere acabar”.

Un mes antes del anuncio de la partida de Club Atlético de Zacatepec, todos los trabajadores fijos, administrativos y de confianza fueron despedidos.

Habitantes de la zona lamentaron que haberse quedado sin equipo profesional y sin la oportunidad de que llegue gente a la zona.

En tanto, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al enterarse de la partida del equipo de fútbol, se deslindó asegurando que en todo momento se le apoyó moralmente e informó que mantiene abierta la posibilidad de recuperar la franquicia, siempre y cuando, los proyectos que se propongan garanticen certidumbre, arraigo y respeto para la población morelense.