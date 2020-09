Con Messi, Barcelona ganó 34 de sus 82 títulos

Lionel Messi suma 34 títulos en su estadía en el Barcelona. En el momento en el que Frank Rikjaard lo debutó ante el Espanyol de Barcelona en el Estadio Montjuic, el club culé contaba con 48 trofeos. Gracias al paso del astro argentino en el conjunto blaugrana, ahora suman 82.

Las 48 estatuillas con las que contaban los culés antes de Lio eran 16 de Liga, 24 Copas del Rey, cinco Supercopas de España, una Champions League y dos Supercopas de Europa.

"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí". pic.twitter.com/QDzRTZbq2N — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 4, 2020

Con el paso de Messi en la ciudad condal, el Barca cuenta con 82 trofeos, en los cuales destacan 10 títulos de Liga y cuatro Champions League ganadas entre 2006 y 2015.

Te puede interesar Las verdaderas razones de Lionel Messi para seguir en el Barça

El argentino suma 34 conquistas en las filas del equipo, 10 en La Liga, seis en la Copa del Rey, siete en Supercopa de España, cuatro Champions League y tres Supercopas de Europa. Estos campeonatos ayudaron al Barca a ser uno de los mejores clubes a nivel mundial y potencia en el futbol europeo.

(Por: Mariana Aguilar)