Con goleada y blanqueada, humilla Barcelona a Real Madrid

JOSÉ LUIS AYALA 23/12/2017 08:51 a.m.

Golpe de autoridad. Un disparo de Alex Vidal, en tiempo de compensación, que culminó con el balón dentro de la portería firmó el triunfo contundente de 0-3 con el que este sábado Barcelona humillo a Real Madrid en la propia casa del conjunto blanco.

Luego de haber vivido los primeros 45 minutos con ligero dominio evidente en favor de los madridistas, el segundo tiempo del encuentro se transformó en una pesadilla para el conjunto blanco, que con la derrota se aleja 14 puntos de los azulgranas, que ahora son campeones de invierno y se acercan al título de liga, su más cercano perseguidor es Atlético de Madrid a 11 puntos de distancia.

Al minuto 92´ Vidal logró el tanto que culminó la obra del triunfo en una segunda mitad en la que la fortuna se plasmó solo del lado de Barcelona, que con este resultado suma siete victorias en las últimas 10 vistas al Bernabéu, lapso en el que ha marcado 25 goles al Madrid.

? Final whistle in the Bernabéu! Real Madrid 0-3 FC Barcelona ?? Suárez, Messi and Aleix Vidal ???? #ElClásico #ForçaBarça pic.twitter.com/NroPe1zX1F