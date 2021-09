Con golazo de Messi, PSG derrota al Manchester City en Champions League

El Paris Saint Germain despertó en la Champions League y venció al Manchester City 2-0 con un golazo de Lionel Messi, quien se estrenó con el cuadro parisino.

El PSG dio un golpe de autoridad ante el equipo de Pep Guardiola, y en el primer tiempo abrió el marcador en una jugada en la que participó Messi y Mbappé.

Un remate de Gueye al ángulo, desde el área chica, puso el 1-0 para los locales.

En la segunda mitad, cuando el Manchester City buscaba el empate, apareció el astro argentino, Lionel Messi, para marcar un golazo desde fuera del área y poner el 2-0 definitivo en Champions League.

El PSG se llevó el partido de millonarios ante el City, el primer capítulo de lo que parece una "final adelantada" en la Champions League.





74' ¡GOOOOOOOLAAAAZOOOO DE PSG! ¡Lionel Messi se estrena con el cuadro parisino con un golazo en Champions League ¡LIONEEEEEEEEEL MESSIIIII! ??



¡Se termina la primera mitad! El PSG lo está ganando 1-0 ante el Manchester City en el Parque de los Príncipes

7' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL PSG! Messi-Mbappé y Gueye pone el primero para el cuadro parisino en la Champions League. PSG 1-0 ManchesterCity

¡Arranca el partido! PSG y Manchester City se enfrentan en la UEFA Champions League desde el Parque de los Príncipes

Los titulares del PSG ¡Tenemos al tridente Messi, Neymar, Mbappé!

???? Donnarumma

???? Hakimi

???? Marquinhos

???? Kimpembe

???? Nuno Mendes

???? Ander Herrera

???? Verratti

???? Gueye

???? Messi

???? Neymar

XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Grealish.

El once titular del Manchester City

XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Grealish.



?? #ManCity pic.twitter.com/K2sDdnFyRN — Manchester City (@ManCity) September 28, 2021

Así resuena el Parque de los Príncipes

Y BIEN AMIGOS... ?? pic.twitter.com/rmJUshhxk3 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 28, 2021