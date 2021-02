Con beca de Conade, a atletas no les alcanza ni para comprar zapatos para competir

Los problemas y señalamientos para la Conade siguen dando de qué hablar. Ahora María Fernanda Patrón, seleccionada nacional de atletismo, criticó la beca Jóvenes Construyendo el Futuro otorgada por el Gobierno Federal, por la gran diferencia de cifras que existe entre esta y la que se otorga a los deportistas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La atleta mostró su disgusto y aseguró que el apoyo que recibe no es el suficiente para financiar su carrera.

“Es un poco injusto que la beca de los estudiantes sea más grande que la nuestra, cuando yo igual estoy estudiando”, señaló la velocista en 100 metros con vallas.

“Mi beca es de mil 200 pesos mensuales. Sólo mis zapatos de correr cuestan tres mil, y los cambio cada dos meses porque se me rompen”, agregó la originaria de Campeche.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro consiste en entregarle por un año, un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos a chicos de 18 a 29 años que no estén trabajando o estudiando, mejor conocidos como ‘ninis’; mientras que el apoyo para atletas de alto rendimiento es de mil 200 pesos mensuales.

Hace unos días, María Fernanda rompió el récord nacional en su categoría durante el Campeonato Centroamericano celebrado en Querétaro en un tiempo de 13:78 segundos.

“Somos personas que nos despertamos todos los días a las cinco de la mañana, estamos trabajándolo. De verdad lo estamos luchando”, le dejó como mensaje a la Conade.

Patrón, quien en 2018 obtuvo el oro en la prueba de 100 metros con vallas en la sub 18, se une a los deportistas que se han quejado que el Gobierno federal no los apoya como debería, ya que el apoyo no es suficiente.

