Como Usain Bolt, atletas que triunfaron en más de un deporte

En el mundo deportivo siempre encontraremos atletas cuyo talento no se vio limitado a un deporte en particular. Actualmente Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ha incursionado al futbol y jugará con un equipo de Sudáfrica. Las chicas no se quedan atrás, y Rounda Rousey dio el salto que tanto se especulaba para dejar el octágono de la UFC y subirse al cuadrilátero como nueva luchadora de la WWE.

Otras estrellas como Michael Jordan marcaron la historia brillando en el basquetbol y más tarde incursionando en el béisbol. Por estas razones, en La Silla Rota hacemos un recuento de los deportistas que han incursionado en otro deporte, luego de brillar en una sola disciplina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INE pedirá cambiar horario de la final Liga MX por debate presidencial

5.- Michael Jordan

Uno de los mejores jugadores de basquetbol en la historia, seis veces campeón de la NBA y seis veces nombrado Jugador más valioso de la NBA, se retiró como basquetbolista y se aventuró como beisbolista firmando contrato con los Chicago White Sox en 1994, con los Barons de Birmingham y después con los Scottdale Scorpions. La aventura de Jordan como pelotero no fue remotamente cercana al exitoso paso que tuvo en la NBA, pero tampoco el peor. Desde joven jugó béisbol y entre sus estadísticas consiguió tres jonrones con los Barons. Sin embargo, tras un mal paso de sus Bulls, equipo donde anunció su retiro del deporte ráfaga, decidió regresar en 1995. Así, Jordan volvió a conquistar el campeonato en tres ocasiones hasta su retiro definitivo en 1999.

4.- Conor McGregor

El luchador de artes marciales mixtas salió del octágono para protagonizar a lado de Floyd Mayweather una de las peleas de box que más expectativa ha generado. “Money” venció a McGregor manteniendo su invicto como boxeador, y aunque se ha especulado sobre una posible revancha ahora en una pelea de la UFC, entre ambos peleadores sólo han surgido dimes y diretes a través de redes sociales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Ellos pasaron de ser atletas exitosos a políticos activos

3.- Russell Wilson

Campeón del Super Bowl en 2014 con los Seattle Seahawks, el quarterback de 29 años dio de que hablar luego de su llegada a los Yankees de Nueva York. Wilson fue observado en su época colegial y los Rangers de Texas lo seleccionaron en el draft del año 2013. A principios de febrero, los Rangers cambiaron a Wilson a los Yankees donde aparecerá en la ofensiva en próximos duelos de exhibición.

2.- Ronda Rousey

Una de las mejores luchadoras de artes marciales mixtas se retiró de la UFC para subirse al cuadrilátero de la WWE. “Rowdy” firmó contrato de tiempo completo con la empresa de lucha más famosa de Estados Unidos. La luchadora hizo oficial su llegada a la WWE en el evento Royal Rumble 2018 donde acompañó a The Rock en un enfrentamiento contra Stephanie McMahon y Triple H en Wrestlemania 31.

RECOMENDACIÓN: Usain Bolt ya tiene equipo para jugar futbol profesional

1.- Usain Bolt

El hombre más veloz del mundo cumplió su sueño y fichó para un equipo de futbol profesional. Luego de colgar las zapatillas y retirarse como atleta, el jamaicano anunció su llegada al Mamelodi Sundowns, equipo sudafricano con más copas en la máxima categoría, con siete. Que además, disputó el pasado Mundial de Clubes quedando en cuartos de final.

dmv