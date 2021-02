¿Cómo quedaría la Champions si hoy terminan las ligas en Europa?

Con el mundo deportivo paralizado ante la pandemia de coronavirus, muchas teorías han surgido sobre qué pasará con los campeones en Europa, la Champions League y la Europa League.

Ante el aplazamiento de las finales de estos dos eventos futbolísticos y sin conocer aun cuando se pueden reanudar las competiciones en el mundo, ¿quiénes serían los campeones en Europa y cómo se disputaría la Champions League el próximo año?

Si la UEFA decidiera terminar con los torneos de liga en Europa, estos serían los campeones de las principales ligas del mundo al día de hoy.

En Inglaterra, Liverpool sería el campeón con 82 puntos, en España Barcelona con 58 unidades, el Ajax en Holanda con 56 puntos, en Portugal el Porto con 60 unidades, la Juventus en Italia con 63 puntos, en Alemania Bayern Munich sería el campeón con 55 unidades, mientras que en Francia el PSG con 68 puntos.

¿Y la Champions?

De la presente edición de la Champions League falta por disputarse la vuelta de los octavos de final: Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Bayern Múnich vs Chelsea, Barcelona vs Nápoles. Solo cuatro equipos alcanzaron a disputar la vuelta de octavos y ya están clasificados a cuartos de final: Atlético de Madrid, PSG, Leipzig y Atalanta.

Aunque aún no se conoce cuál será el desenlace de la edición 2019-2020, se sabe que para la próxima temporada que todos los países volverán a tener los mismos participantes. España, Inglaterra, Alemania e Italia tendrían cuatro equipos.

Además de estos 16 equipos, tendrían su plaza asegurada los dos primeros clasificados de las ligas francesa y rusa y el primero de las ligas belga, portuguesa, turca y ucrania. En total 24 equipos, los otros ocho para completar los 32 de la fase de grupos saldrían de las rondas previas en las que estarán 55 equipos peleando esos últimos boletos.

Si las ligas terminan tal y como está todo en las distintas ligas europeas, la mitad de los 32 equipos que empezaron la fase de grupos de la Champions League de esta temporada repetirían. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, PSG, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig, Juventus, Inter de Milán, Atalanta Shakhtar Donetsk, Zenit, Lokomotiv de Moscú y Brujas.

Quienes tendrían que ganarse una plaza en fase de grupos son Olympiacos, Estrella Roja, Dinamo de Zagreb, Salzburgo, Slavia de Praga, Benfica y Ajax. Además entrarían, si las distintas ligas no reanudan, Sevilla, Real Sociedad, Leicester, Borussia Mönchengladbach, Lazio, Olympique de Marsella, Oporto y Trabzonspor.

De acuerdo a AS, Atlético de Madrid podría quedar fuera, el equipo del Cholo Simeone ha dejado en el camino al Liverpool en los octavos de final. Sin embargo, si los Colchoneros ganaran la Champions, cuando se reanude el torneo, provocaría que LaLiga aumente sus participantes a cinco. Lo mismo podría pasar con el Nápoles y ell Lyon si llegan a eliminar al Barcelona y Juventus, respectivamente.