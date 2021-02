¿Cómo les fue a los quarterbacks de primera ronda en el Draft de NFL?

La próxima semana se llevará a cabo el draft 2020 de la NFL. Los 32 equipos seleccionarán durante jueves, viernes y sábado a los jugadores colegiales que consideran les pueden ayudar a dar un paso fuerte hacia contender por un campeonato o sentar las bases para un futuro brillante. El primer día es el más esperado, durante el mismo, cada equipo realiza su selección más importante pues ahí están disponibles los mejores jugadores egresados de la universidad. El jueves se completa la primera ronda. Viernes se llevan a cabo las selecciones de segunda / tercera ronda y el sábado las cuarta, quinta, sexta y séptima ronda.

El orden de selección lo determina la posición que ocupó cada equipo en la campaña anterior, el de peor récord es el primero en escoger, el penúltimo sitio selecciona en segundo lugar y así sucesivamente hasta completar los 32 y de ahí se inicia la siguiente ronda. El orden en ocasiones se ve alterado por cambios o acuerdos que han hecho entre equipos en el pasado o que se hacen ese mismo día.

La posición más importante en el futbol americano es la del quarterback, sé que todas son importantes y que un buen quarterback sin línea ofensiva o receptores no dará resultados, pero es el quarterback quien puede cambiar por completo la cara a un equipo, es la pieza fundamental a la ofensiva.

Muy pocas escuadras ganan el Super Bowl con quarterbacks mediocres. En la primera ronda del draft se selecciona a los mejores de la posición, a los que los equipos consideran serán las piedras angulares de su futuro éxito. Es muy común que los equipos con peor récord necesiten un buen quarterback así es que normalmente éstos son de los primeros seleccionados, en teoría los que son escogidos en la primera ronda son lo mejor de lo mejor.

Dada la importancia de seleccionar bien, los equipos dedican muchas horas a analizar a los jugadores para asegurarse de que el quarterback que se lleven será exitoso, es clave que aprovechen la primera ronda para seleccionar con tino, sin embargo, la historia nos dice que muchas de esas primeras selecciones terminan siendo un fracaso en la NFL o al menos no son la pieza que se esperaba. Veamos primero los resultados de los mariscales de campo seleccionados en primera ronda para descubrir que tan efectivos han sido.

Resultados de los quarterbacks de primera ronda.

Del año 2000 para acá, se han seleccionado 56 quarterbacks en la ronda uno del draft. 28 de los 32 equipos de la NFL han seleccionado al menos uno (las excepciones han sido Nueva Inglaterra, Dallas, Nueva Orleans y Seattle). Los Pieles Rojas y Cleveland han tomado 4 quarterbacks de primera ronda (lo cual es síntoma de que no han sido muy exitosos en sus selecciones).

Algunos datos relevantes:

De los 56 quarterbacks seleccionados en primera ronda, solo 23 (41%) tienen récord ganador, pensemos que en teoría son los mejores de su generación y sin embargo casi 6 de cada 10 tienen más juegos perdidos que ganados.

30 de los 56 han participado en su carrera en al menos un juego de playoff, digieran bien eso, apenas poco más del 50 por ciento han llevado a sus equipos a la post-temporada. Ningún conjunto invirtió su primera selección pensando que no jugarían un playoff con ellos al mando. Cada año califican a playoffs 12 equipos de los 32.

Entre Eli Manning, Phillip Rivers, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers y Joe Flacco han jugado 77 partidos de playoffs, lo cual equivale al 45 por ciento de los que han disputado los seleccionados en primera ronda en los últimos 20 años, eso nos deja que el resto de los quarterbacks que han jugado en playoff tienen un promedio menor a cuatro partidos cada uno.

Solo 9 de esos 56 mariscales de campo han jugado en el Super Bowl: Roethlisberger (3), Manning (2) y Rodgers, Grossman, Flacco, Ryan. Newton y Mahomes (1).

Y de esos 9, solo cinco han levantado el trofeo Vince Lombardi como campeón de la NFL.

No muchos quarterbacks tienen una carrera larga en la NFL, evidentemente los más recientemente seleccionados siguen jugando, pero del 2010 al 2014 se seleccionaron 14 en la primera ronda, de ellos, 8 están retirados o no tuvieron ya equipo en 2019 (Andrew Luck es el único que se retiró cuando aún era titular), los otros 6 acumularon 11 juegos como titulares en la temporada pasada.





De los 32 mariscales de campo que se espera sean titulares en 2020 (no estoy considerando a los que serán seleccionados en el draft), la mitad fueron tomados por sus equipos en primera ronda. Nueve más llegaron a sus actuales escuadras a través de cambios o agentes libres, entre ellos destacan:

Jimmy Garoppolo (San Francisco)

Tom Brady (Tampa)

Kirk Cousins (Minnesota)

Ryan Tannehill (Titans)

Drew Brees (Santos)

Siete fueron seleccionados por sus equipos en rondas posteriores a la primera, de los cuales hay que resaltar a:

Tom Brady, sexta ronda (Patriotas, ahora con Tampa).

Russell Wilson, tercera ronda (Seattle)

Dak Prescott, cuarta ronda (Dallas)

Como verán, algunos de los mejores mariscales de campo no fueron seleccionados en primera ronda o no juegan ya con los equipos que primero los eligieron.

Quarterbacks que han sido la primera selección global.

Si ser elegido en la primera ronda es extraordinario para cualquier jugador colegial, ser el primer jugador seleccionado, por encima de todos, es un gran honor. Cada año hay enorme expectativa por saber quien será la primera selección de todo el draft. Del 2000 a la fecha 14 de esas primeras selecciones han sido quarterbacks, veamos sus resultados.

Tres de ellos han disputado un Super Bowl. Manning dos veces, Cam Newton y Jared Goff. Solo ellos 3.

De los 14, solo Eli Manning ha ganado el Super Bowl, solamente un quarterback tomado como la primera selección del draft en los últimos 20 años ha sido campeón de la NFL.

JaMarcus Russell fue seleccionado por los Raiders en 2007 y jugó como titular un gran total de 25 juegos (la temporada tiene 16), es la peor primera selección en cuanto a resultados para su equipo pero no es el único que jugó mucho menos de lo esperado: David Carr (Houston), Sam Bradford (Rams) y Andrew Luck (Colts) han jugado menos de 100 encuentros como titulares (no estoy considerando a los que han sido seleccionados desde el 2015 porque no podría tener 100 juegos aún).

De esos 14, 5 tienen récord negativo, uno igual número de ganados y perdidos y dos aún es muy pronto para revisar su récord (fueron seleccionados en los últimos dos años y tienen récord negativo). Solo 6 tienen más ganados que perdidos.

Ocho de los catorce han disputado al menos un juego de playoff, de los otros 6 algunos ya están incluso retirados y el resto tiene por lo menos 5 años en la NFL, tiempo razonable para haber metido a sus equipos a post-temporada.

Realmente los primeros seleccionados que han tenido una buena carrera hasta ahora son: Michael Vick, Carson Palmer, Eli Manning, Alex Smith, Mathew Stafford, Cam Newton, Andrew Luck y Jared Goff, son muy pocos para estar hablando del primer jugador del draft.

¿Es falla de los responsables de seleccionar?

Si fuera evidente que unos equipos aciertan consistentemente en esto y otros fallan todo el tiempo, la respuesta la encontraríamos en los responsables del draft de cada institución, pero no es así. Aún cuando equipos como Washington claramente no han sido exitosos, es tan alto el porcentaje de desaciertos general, que hay más de fondo.

Veamos algunos casos para ejemplificar lo complicado que es encontrar un buen quarterback y que de alguna forma esto en ocasiones viene acompañado de la suerte:

En 2016 Dallas seleccionó a Dak Prescott, quien ahora es su quarterback titular, lo tomaron en la posición 135. Es sabido que buscaron hacer un cambio con Seattle para seleccionar en la posición 26 a Paxton Lynch, pero se los ganó Denver. Los Raiders se les adelantaron en el lugar 100 del draft y se llevaron a Connor Cook, por lo que eligieron a Prescott, su tercera opción. Lynch jugó cuatro juegos como titular en su carrera y está retirado, Cook solo duró un año en la NFL.

Tom Brady en el 2000 fue seleccionado por Patriotas en la 6ª ronda, posición 199. Hubo seis quarterbacks seleccionados antes que él. Brady está en la discusión de el mejor de todos los tiempos. Hay quien dice que fue una genialidad de Belichick seleccionar a Brady, más bien creo que contaron la fortuna de que nadie lo tomó antes, no por quitar mérito a Nueva Inglaterra de haberlo observado pero si hubieran pensado que era su quarterback del futuro, lo habrían elegido mucho antes de la sexta ronda.

Russell Wilson es probablemente el mejor mariscal de campo en la actualidad. Seattle lo tomó en la tercera ronda del 2012. De los 5 que fueron seleccionados antes que él, tres están retirados, uno más es reserva y el otro apenas el año pasado parece haber retomado un rumbo positivo (Tannehill).

Leí en un reportaje de Bill Barnwell de ESPN, que menciona que el periodista Bob McGinn recolectó de 2005 al 2017 (antes de los drafts) la opinión de expertos y evaluadores en relación a el orden en que serían seleccionados los quarterbacks, es impresionante como en la mayor parte de los casos, los resultados coincidieron con la forma en la que se desenvolvió el draft, incluso en selecciones que fueron muy malas como la de la JaMarcus Russell o Johnny Manziel. Esto nos dice que los equipos en general no hicieron locuras.

Lo anterior, lo que nos muestra es que es muy difícil seleccionar en la NFL y aún más el escoger a una posición como la del quarterback. No es un tema de capacidad de quienes seleccionan o, como dijimos antes, de “equipos buenos y equipos malos” (aunque si hay quien lo hace un poco mejor).

¿Porqué es tan difícil seleccionar al quarterback adecuado?

Hay varios factores a considerar:

Jugar en la NFL es más difícil que en el Colegial. El futbol americano profesional es más rápido que el universitario, así lo expresan los propios jugadores. Tiene también esquemas mucho más complejos tanto a la ofensiva como a la defensiva. No todos se adaptan por igual, en el fondo hay quien puede, a quien no y hay jugadores a los que les toma más tiempo del que sus equipos tienen. Incluso hay tantos cambios de esquemas defensivos sobre la marcha que los quarterbacks tienen que ser capaces de “leer” la defensa y adaptar las jugadas, y es difícil saber que jugador colegial va a poder hacer esto consistentemente en la NFL.

Cambios de esquemas ofensivos, coordinadores o entrenadores en jefe. Los Entrenadores en Jefe y Coordinadores ofensivos son fundamentales al momento de decidir la selección de un quarterback, tal vez los más importantes. La mayor parte de los equipos que seleccionan un mariscal de campo, vienen de temporadas malas, y en muchas ocasiones los que toman la decisión de seleccionar a un jugador son despedidos poco tiempo después para traer otros entrenadores, los quarterbacks de esos equipos se están apenas familiarizando con los esquemas, cuando llega otro coordinador y los cambia, y eso sin considerar que el nuevo staff tal vez no le tenga tanta confianza ni compromiso con el jugador como aquellos que en su momento lo escogieron. Veamos algunos casos:

Mitchell Trubisky de Chicago, fue seleccionado en el 2017 por John Fox. En 2018 ya tenía un nuevo HC que había remplazado a Fox y un nuevo Coordinador Ofensivo.

Josh Rosen fue seleccionado por Arizona en 2018. Al siguiente año los Cardenales tomaron a Murray y cambiaron a Allen a Miami, en donde tuvo que familiarizarse con un esquema totalmente diferente. Es altamente probable que este año lo cambien a otro equipo, sería su tercer sistema ofensivo en tres años, con staff diferente, no pinta bien.

Baker Mayfield de Cleveland fue la primera selección del 2018. Este año tendrá su tercer HC diferente en tres años, y también tercer coordinador ofensivo diferente. ¿Cómo esperan que este jugador llegue así a su máximo potencial rápidamente?

No siempre hay sincronía entre las virtudes del jugador y el esquema. Lamar Jackson ha sido muy exitoso con los Ravens en sus primeros dos años, llevándolos a ser uno de los mejores equipos de la NFL, gran parte de mérito es del coach del equipo John Harbaugh que fue capaz de adaptar el sistema de Baltimore a las cualidades de Jackson una vez que decidió instalarlo como el quarterback titular.

Otro caso exitoso es el de Jared Goff, seleccionado por los Carneros en la primera ronda del 2016, tuvo una primera temporada poco afortunada con el coach Jeff Fisher, ese año Goff completó 54.6 por ciento de sus pases y tuvo 5 touchdowns por 7 intercepciones. A la siguiente temporada llegó McVay en lugar de Fisher, revolucionó la ofensiva y aprovechó las virtudes de Goff, quien le pagó con un 62.1 por ciento de completos, 28 anotaciones y 7 intercepciones.

El problema es que hay muchos casos negativos por cada Goff o Jackson, los jugadores son elegidos por sus cualidades pero los sistemas ofensivos no son adaptados para explotarlas sino que se espera que el jugador sea quien se adapte y eso casi siempre termina mal. Si el equipo no quiere modificar su sistema a sus jugadores, debe buscar elementos que hagan match con su esquema.

Falta de paciencia. En los años 70 y 80, era típico que los equipos seleccionaban a un quarterback, éste se quedaba en la banca dos o tres temporadas, aprendiendo el sistema ofensivo, practicando y tomaba la titularidad entre el año 3 y el 5. Tenía tiempo de aprender y los equipos podían tener paciencia.

Ahora esto es imposible. Los jugadores seleccionados en el draft firman un contrato de cuatro años, si el jugador es de primera ronda se le da al equipo la opción de extender una temporada más, pero eso es todo, después de esos 4 o 5 años el jugador puede migrar a otro equipo que le pague más si es que antes no firma un nuevo contrato con el equipo que lo seleccionó (si es un quarterback estamos hablando de al menos 25 millones de dólares por año). Ante esta realidad, no hay forma de que dejes a un quarterback en la banca por tres o cuatro años aprendiendo, para cuando esté listo tal vez ya se vaya. En el futbol americano actual tienen que tomar la titularidad desde el año uno o dos y no hay paciencia porque de cualquier forma puede terminar por irse, se da la oportunidad rápidamente y con la misma celeridad se evalúa si el jugador funciona o no.

No es problema exclusivo de los quarterbacks. Cada draft te muestra lo complicado que es este proceso. Los equipos cuentan con videos para evaluar a cada jugador que les interesa, la analítica les ayuda a calificar los detalles del rendimiento de los jugadores y sus expectativas, hablan con los coaches que tuvieron en el futbol universitario, los ven en el NFL combine (pruebas atléticas para evaluar al deportista), y aún así hay una enorme cantidad de selecciones que resultan en pobres o nulos resultados, elegir al jugador adecuado es muy difícil. En los quarterbacks lo notamos más por la naturaleza de la posición y tal vez sea un poco más malo el resultado que en el resto de las posiciones pero claramente no es caso único.

Tomemos al campeón actual, Kansas City, de sus jugadores titulares de la temporada anterior, 11 fueron seleccionados por ellos saliendo del colegial, solo dos en una primera ronda. Los otros 14 llegaron de otros equipos o como agentes libres. De los 63 jugadores que formaron el equipo (incluyendo reservas), solo el 33 por ciento fue seleccionado por Kansas en el draft, y son los campeones.

Para este draft, Joe Burrow se espera sea la primera selección del draft y que se lo lleve Cincinnati, en su último año en colegial lanzó 60 pases de anotación, tuvo seis intercepciones y completó 402 pases. El año previo sus pases completos fueron 219, con 16 touchdowns. ¿Creo que es el mejor quarterback para ser seleccionado? sin duda, ¿representa un riesgo?, si también.

Tua Tagovailoa hace un año se suponía sería el mejor quarterback en salir de la universidad para este draft pero se dislocó la cadera, nadie tiene certeza absoluta de si está totalmente recuperado. ¿Tomarlo con tu primera selección es un riesgo?, claro que sí, puede ser que siga con lesiones, que no esté al 100 por ciento, que nunca alcance el potencial que se pensaba tendría ¿No seleccionarlo puede ser contraproducente?, evidentemente sí, tal vez esté bien y termine siendo, como se pensaba hace unos meses, el mejor quarterback de su generación y quien decida no llevárselo puede terminar dándose de topes. ¿Qué harías tu?

Es bien difícil acertar en los mariscales de campo, el tiempo nos dirá quien toma una buena decisión en el draft 2020, y quien deberá seguir buscando en los próximos años al quarterback que lleve a su equipo al campeonato