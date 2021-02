¿Cómo fue el histórico partido entre Corea del Norte y Corea del Sur que estuvo aislado del mundo?

Las eliminatorias mundialistas asiáticas rumbo a Qatar 2022 marcó una fecha, 15 de octubre de 2019, un día histórico en el que Corea del Norte y Corea del Sur disputaron un partido después de casi tres décadas.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Kim II Sung, en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Sin embargo, lejos de estrechar lazos con Corea del Sur, el gobierno norcoreano impuso condiciones que pusieron el duelo en un contexto bélico, ya que los dos países se mantienen en guerra desde hace casi 70 años.

De acuerdo a Medio Tiempo, para este partido, Corea del Norte no le permitió el acceso a las cadenas de televisión surcoreanas, por lo que no hubo transmisión internacional. Además, el gobierno norcoreano encabezado por el polémico Kim Jong-un permitió el acceso a su territorio únicamente al equipo de futbol rival con su “staff” técnico, no así a miembros de la prensa ni tampoco aficionados de ese país.

El partido histórico

Corea del Sur y Corea del Norte empataron a cero, en un duelo “fantasma” que no fue televisado en directo y apenas se pudo saber nada en tiempo real. Además, de que fue prohibido el acceso al estadio a sus propios ciudadanos.

Partido histórico entre las dos Coreas ???? ????



Hace unas horas Corea del Norte y Corea del Sur disputaron un partido en tierras norcoreanas por primera vez en los últimos ¡29 AÑOS!



Terminó 0-0, se jugó a puerta cerrada y no hubo prensa visitante. pic.twitter.com/sKkJMmiDbI — renacova ?? (@renacova) October 15, 2019

En el régimen de Kim Jong-un, es habitual no emitir en directo los partidos de la selección (el anterior encuentro con victoria ante Líbano por 2-0 se mostró con un día de retraso), pero se pensó que haría una excepción por tratarse del primer cruce intercoreano jugado en suelo norteño desde octubre de 1990, no fue así.

Así, Corea del Norte decidió no emitir visados para nadie a excepción de jugadores y cuerpo técnico surcoreanos: ni aficionados, periodistas o equipos de retransmisión televisiva del Sur obtuvieron el permiso especial que requieren para ir al país vecino.

Según información de EFE, el pitido inicial del encuentro llegó con más de 15 minutos de retraso a través de las cuentas de Twitter y páginas web de la KFA, de la propia FIFA, y de la confederación asiática (AFC).

En el primer tiempo la única incidencia que se dio fue que no hubo nadie en las gradas, que hubo un encontronazo entre futbolistas de ambas selecciones y que el lateral izquierdo norcoreano, Ri Yong-jik, vio la amarilla a la media hora del juego.

Para la segunda mitad, hubo otras tarjetas amarillas, cambios de jugadores y así, el partido del grupo H de la segunda ronda clasificatoria en Asia para el Mundial 2022, terminó 0-0.

Aún queda la duda si Corea del Norte, como prometió, entregará a Corea del Sur un DVD con las imágenes del encuentro histórico que además de la clasificación, sirvió para subrayar la brecha que mantiene partida en dos a la península coreana.

