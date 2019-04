¿Cómo entró? El insólito penal en Chivas Sub17 del que todos hablan (VIDEO)

REDACCIÓN 06/04/2019 03:19 p.m.

La suerte también juega un papel muy importante en el deporte, así lo comprob+o Diego Campillo, jugador de Chivas Sub17, quien anotó un increíble penal ante Lobos BUAP.

Durante la tanda de penales que se disputó en Verde Valle, el joven jugador remató su tiro desde los once pasos, sin embargo, el remate no fue bueno, ya que pegó en el travesaño, pero esto no acabó ahí, ya que en el rebote, el esférico se metió al fondo de las redes, sorprendiendo al portero y a todos los que presenciaron el insólito momento.

Les comparto la joyita de penal que nos acaba de regalar la sub17 de Chivas ?????? IN-CRE-I-BLE pic.twitter.com/ULb0E7wkiw — Campeonísimo (@CDG1906) 6 de abril de 2019

Chivas se llevó la victoria 6-1 ante Lobos BUAP en la Jornada 13 de la Liga MX Sub17, aunque cabe señalar que la tanda de penales es una regla dentro de esta categoría, ya que al término del encuentro sin importar el marcador, los jugadores cobrarán un total de cinco penaltis.

