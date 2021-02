COM solicita vacunas para atletas que asistirán a JJ. OO. Tokio 2021

Pese a las dudas que rodean la realización de los Juegos Olímpicos, todo sigue en pie para la justa veraniega. Ante esto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) ya hizo la solicitud para vacunar a los atletas que asistan a Tokio 2021.

Aunque el COM informó que no es obligatorio que los atletas asistan vacunados, sugirió que es la mejor opción para un evento más seguro. Este miércoles el presidente del COM, Carlos Padilla solicitó al gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mil dosis para vacunar a la delegación que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Hace dos meses estuve en contacto con Marcelo Ebrad, nuestro canciller, él dio instrucciones al subsecretario de Relaciones Exteriores para que se coordinara la vacunación de todos los atletas olímpicos y paralímpicos", señaló en entrevista con Milenio.

Las mil dosis que pide el COM son para 250 atletas, que son 500 dosis de vacunas, y para los atletas paralímpicos es una cantidad similar.

"Por eso hablamos de alrededor de mil vacunas, que serán aplicadas a los atletas, sus equipos y la jefatura de misión; entonces se requieren dos aplicaciones de la vacuna, por eso tal vez suena muy elevado el número, pero es para protegerlos".

Aunque el COM respetará el calendario de vacunación, Carlos Padilla aseguró que lo ideal es tener esas dosis para los atletas a finales de mayo.

Padilla y el COM tiene un plan B, aunque aseguró que la gestión para obtener la vacuna para los atletas mexicanos va por buen camino, si no funciona, el Plan B es recurrir el Comité Olímpico Internacional.

"Cada país tiene que gestionar ante sus gobiernos y yo lo he hecho, y van bien las gestiones; si hubiera una complicación recurriría al COI y vería de qué manera podríamos tener las vacunas para aplicarlas al equipo que va a Tokio".

