Colin Kaepernick denuncia a la NFL por no darle trabajo en 1363 días

Colin Kaepernick es un gran referente de las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Debido a esto, perdió su trabajo en la NFL y han pasado más de tres años desde su último día oficial con el contrato de los San Francisco 49ers. A pesar de esto, sigue entrenando individualmente por si alguna franquicia desea hacerse de sus servicios.

Kaepernick lleva la cuenta de los días fuera de un campo de americano en la liga profesional y son 1,363 días. Desde el 1ro de marzo del 2017, rompió su vínculo con el equipo de San Francisco y aunque distintos equipos estén necesitados de un quarterback en este momento, nadie quiere romper el "veto no oficial" del jugador.

1,363 days of being denied employment.

Still putting in work with @E_Reid35

Still going hard 5 days a week. #StillReady#StopRunning pic.twitter.com/iMeJ03IRuB — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) November 23, 2020

El activista social llevó a los niners al Super Bowl en febrero del 2013 y fue separado del equipo en la pretemporada de 2017. Esto debido a que supuestamente no encajaba en el sistema ofensivo del coach Kyle Shanahan.

Luego de los abusos policiales en Estados Unidos ante las personas de color, la revista Sports Illustrated ofrendó su portada de junio a Kap y se de cuestionó por la primera vez que puso su rodilla en el campo durante el himno nacional estadounidense debido a que tenía razón sobre la violencia racial desmedida.

A pesar de su búsqueda de una segunda oportunidad, EA Sports realizó el anuncio de que el mariscal de campo regresa al Madden NFL 21. Esto se anunció a través de las redes sociales del videojuego y se informó que será considerado QB titular, disponible para el que lo quiera firmar de modo franquicia y en el Play Now.