COI reconoce a La Silla Rota que sedes olímpicas no se aprovechan al máximo

Respecto al artículo publicado en la Silla Rota: "Ruinas Olímpicas: Así lucen hoy las sedes abandonadas de los JJOO", el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció que algunas de las sedes olímpicas no se aprovechan al máximo y decidió proporcionar información actualizada sobre las ciudades que han dejado las instalaciones abandonadas por una mala planeación, sin saber qué uso darle por el costo del mantenimiento.

El COI aseguró que está consciente de que muchas sedes no tienen plan a futuro, y los recintos donde alguna vez los mejores atletas del mundo se coronaron, no se aprovechan al máximo, por esta razón la Agenda Olímpica 2020 manejará nuevas reformas.

"Somos conscientes de que algunas sedes no se aprovechan al máximo, y es por eso que las reformas del COI establecidas en la Agenda Olímpica 2020 establecen que ya no será necesaria la construcción de sedes permanentes específicamente para los juegos. Si no hay planes para el uso futuro de una nueva instalación, las competiciones deberán trasladarse a la sede existente más adecuada, incluso si esta se encuentra fuera de la ciudad o el país anfitrión", señaló el COI al portal La Silla Rota.

De acuerdo al organismo, para Atenas 2004 se construyeron 24 nuevas sedes deportivas, de las cuales 17 siguen siendo utilizadas actualmente por los residentes y algunas entidades deportivas.

"La Sala Olímpica de Halterofilia Nikaia es utilizada por la Universidad Piraeu como sala de conferencias, la Arena Olímpica de Ano Liosisa alberga artes marciales mixtas y es la Academia Helénica de Cultura y Archivo Digital. Mientras que el estadio Georgios Karaiskaki se convirtió es la sede del club más ganador de Grecia, el Olympiacos".

Beijing 2008

"Las fotos de su artículo muestran la BMX, el Voleibol de Playa y las instalaciones de Canoa/Kayak. Nosotros también estamos decepcionados por el hecho de que se haya desmantelado el recinto de la BMX, pero se consideró una instalación temporal y no de uso a largo plazo", dijo el COI.

En el artículo de La Silla Rota se menciona que Pekín será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022, el COI confirmó que siete sedes de Beijing 2008 serán instalaciones para albergar su próxima cita olímpica y de acuerdo a la Agenda Olímpica 2020, las sedes que serán construidas de forma permanente, tendrán un uso a futuro.

En el texto de "Ruinas Olímpicas: Así lucen hoy las sedes abandonadas de los JJOO", se menciona un reportaje del diario Brasileño O Globo, que muestra el mal estado del Parque Olímpico de Río de Janeiro que fue sede de los Juegos Olímpicos 2016.

De acuerdo al COI, actualmente el parque vive otra realidad, se pudo restaurar y alberga eventos nacionales e internacionales de forma regular.

Las piscinas utilizadas para los Juegos, ahora se están trasladando a otras partes de Brasil como muestra este video.

El Estadio Maracaná mostró un deterioro después de alberga la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos Río 2016, sin embargo el COI se encargó de aclarar que fue cerrado solo unos meses después de los Juegos durante una disputa de tenencia y como se dijo en el artículo de La Silla Rota, será utilizado para la Copa América 2019.

El Comité Olímpico Internacional aseguró a la Silla Rota que han estado llevando a cabo una investigación continua para identificar cómo se están utilizando las instalaciones olímpicas anteriores.

