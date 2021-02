Ciclista festeja antes y cae a pocos metros de la meta

El colombiano Johnatan Cañaveral protagonizó este domingo uno de los episodios más extraños de la Vuelta a Costa Rica cuando cayó de su bicicleta a escasos metros de la meta, al parecer por celebrar su victoria de manera anticipada.

El ciclista de 23 años del equipo TCBY-Bicicletas Strongman-Coldeportes, cayó de su bicicleta justo tras levantar su mano derecha y tras girar su cabeza para cerciorarse que no tenía rivales al acecho.

Pese a la caída, el colombiano se levantó de inmediato y terminó como ganador de la octava etapa en la sureña ciudad de Pérez Zeledón con una ventaja de 26 segundos.

Cuatro mexicanos, de olvidados a campeones en Costa Rica

La victoria pudo haber sido con una ventaja mayor y así hubiera quedado en mejor condición para buscar una mejor colocación en la clasificación general.

Cañaveral dijo a los periodistas que un hueco le hizo perder el equilibrio y caer al suelo, aunque sin sufrir mayores consecuencias.

Descartó que la caída afectara sus posibilidades en la general.

“Lamentablemente me caí a la llegada, pero he logrado ganar. No tengo consecuencias graves, solo tengo un quemón en la mano", declaró el ciclista.

Pese al episodio del final, Cañaveral destacó en la fracción al coronar solitario el Cerro de la Muerte, a 3.325 metros de altitud, y mantenerse en fuga en el descenso de 40 kilómetros desde allí hasta Pérez Zeledón.

"Tuve muy buenas sensaciones en la montaña, tuve la camisa de líder por un momento, pero eso no era lo importante. Lo importante era que Diego Cano hiciera menos desgaste", expresó Cañaveral, quien es tercero en la general a 26 segundos de su compatriota y compañero de equipo.

Ambos ciclistas tienen buenas posibilidades de ganar la Vuelta a Costa Rica, que mañana correrá su novena y penúltima etapa, la que es considera la "reina" del evento entre Pérez Zeledón y Llano Grande, provincia de Cartago (este) para 124 kilómetros.

Esta etapa incluye un premio de montaña de categoría especial en el kilómetro 42, donde los ciclistas coronarán el Cerro de la Muerte a 3.325 metros de altitud, tras haber partido desde los 600 metros de altitud en Pérez Zeledón.

La edición 54 de la Vuelta a Costa Rica consta de diez etapas y concluirá el próximo 25 de diciembre.

Con información de EFE

dmv