´Chucky´ Lozano se luce con doblete (VIDEO)

Hirving ´Chucky´ Lozano ya está encendido en este 2019. El mexicano se lució con un doblete en el juego del PSV ante el Groningen, correspondiente a la Jornada 19 de la Eredivisie.

Con estos dos tantos, el seleccionado nacional llegó a 13 dianas en la actual temporada de la Liga de Holanda. La última vez que había festejado una diana con Los Granjeros fue el pasado 22 de diciembre frente al Alkmaar.

Al minuto 15 llegó el primer tanto de Lozano, cuando al recibir una diagonal de Bergwijn, definió desde el centro del área.

This was Hirving Lozano's first goal to give PSV a 1-0 lead pic.twitter.com/0KZoVYB1Rp