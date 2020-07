"Chucky"-Gattuso: las peleas entre técnicos y jugadores más polémicas

La novela entre Hirving Lozano y Gennaro Gattuso ha sido una montaña rusa. La mala relación entre el jugador mexicano y el técnico del Napoli no es algo nuevo en el futbol.

Hace unas semanas, "El Chucky" Lozano estaba completamente borrado para Gattuso, incluso, el estratega italiano corrió a Lozano de un entrenamiento del Napoli: "¿Lozano? Quien está cansado, no tiene ganas, no tiene la mente despejada, puede quedarse en el vestuario. No pasa nada si pierdes un día. Los jugadores saben que quien va al campo, cuando silbo, debe ir al mil. No dejo que nadie arruine un entrenamiento", dijo en entrevista para Rai Sport.

Cuando todos creían que el mexicano no volvería a tener minutos, Gattuso le dio seis minutos a "El Chucky" en el juego ante Hellas Verona, donde el mexicano se encargó de hacer el segundo tanto para sellar el triunfo 2-0.

Lozano comienza a encajar en el sistema del Napoli, pero el técnico asegura que aún debe afinar algunos detalles.

"Debe jugar con espacios. Es un jugador de gran velocidad. Le estoy dando más oportunidades. Debe mejorar en las piernas, en la creación de juego, porque siempre busca el balón largo y estamos jugando de otra manera".

Mientras Lozano y Gattuso intentan cambiar sus diferencias, en Acción LSR recordamos otras peleas y malas relaciones entre técnico y jugadores.

Balotelli y Roberto Mancini

El jugador y el técnico se cruzaron en el Manchester City y vivieron una mala relación. En 2011, en una gira por Estados Unidos, el delantero quiso definir un mano a mano ante el portero de Los Ángeles Galaxy con una jugada que terminó por enviar el balón a un costado de la portería.

Inmediatamente, el estratega sacó a Balotelli de la cancha, e incluso lo encaró cuando se dirigía a la banca.

El momento más crítico se dio en un entrenamiento en 2013 que generó mucha polémica. Los fotógrafos captaron al timonel dando jalones a Mario Balotelli para tirarlo antes de que llegaran otros miembros del club a separarlos.

Delio Rossi vs Adem Ljajic

En Italia sucedió una pelea en la Fiorentina durante el 2012. El entrenador Delio Rossi decidió sacar de cambio al serbio Adem Ljajic, quien se molestó y manifestó su enfado diciéndole a Rossi "eres más retrasado que tu hijo", debido a que tiene un hijo con discapacidad.

Como era de esperarse, el estratega no soportó las palabras del jugador y se le fue a los golpes mientras el resto de jugadores y cuerpo técnico los separaron.

Paco Jémez y Lass Bangoura

En la temporada 2015-2016, Paco Jémez estaba al frente del Rayo Vallecano. En un encuentro ante el Getafe, el técnico español tuvo un duro enfrentamiento con Lass Bangoura. La discusión llegó a tanto que necesitó la intervención de personas del club y agentes de seguridad.

Djalminha y Javier Irureta

Djalminha vivió uno de sus mejores momentos en el Deportiva La Coruña, pero allí también dejó una capitulo lleno de polémica. En un entrenamiento, no estuvo de acuerdo con la decisión de su técnico Javier Irureta y le mandó un cabezazo.

Leon Clarke y Di Canio

Paolo Di Canio es uno de los jugadores más polémicos de la historia y eso también lo demostró con sus actos. En su etapa como entrenador del Southampton, mientras se mostraba tranquilo frente a las cámaras a lado de Leon Clarke, todo cambio cuando ingresaron al túnel, pues Di Canio se fue a los golpes contra el jugador.